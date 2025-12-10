Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto del prime time di Canale 5. L'appuntamento con la serie turca che continua a registrare buoni ascolti, subirà delle variazioni importanti con l'avvicinarsi del gran finale di sempre.

Dopo aver puntato per mesi sul raddoppio della serie turca in prime time, Mediaset ha scelto di cancellare il doppio appuntamento settimanale, concentrando i restanti episodi della soap incentrata sulle vicende di Nuh e Sevilay soltanto al martedì sera.

Come cambia la programmazione de La notte nel cuore: cancellata la doppia puntata settimanale

La nuova programmazione de La notte nel cuore comincerà il prossimo 16 dicembre, giorno in cui è confermata la messa in onda nella fascia serale di Canale 5.

Sarà questo l'unico giorno in cui andranno in onda i nuovi episodi della serie turca, dato che non sarà proposta anche di mercoledì sera, come invece accade questa settimana.

I vertici di Mediaset hanno scelto di rimettere mano alla programmazione della fascia serale di Canale 5 e in particolar modo alla messa in onda della serie turca che si avvia a passi spediti verso il gran finale di sempre in prima visione assoluta.

La soap La notte nel cuore resta di martedì: ecco quando c'è l'ultima puntata su Canale 5

Il prossimo martedì 16 dicembre sarà trasmessa la penultima puntata di sempre mentre il 23 dicembre, dalle 21:55 andrà in onda l'ultima puntata de La notte nel cuore.

Un finale che si preannuncia denso di colpi di scena e sorprese in primis per la coppia composta da Cihan e Melek.

I due vivranno un momento di profonda crisi che metterà a durissima prova il loro rapporto a pochi giorni ormai dalla nascita della loro bambina.

Cihan, poi, si ritroverà anche sospeso tra la vita e la morte dopo che verrà colpito da un proiettile durante una rapina in una gioielleria. La sua amata vivrà dei momenti di grande paura e, proprio in seguito a tale episodio, si renderà conto di non poter rinunciare al grande amore della sua vita.

Gli ascolti della soap opera con Nuh e Sevilay

In attesa di vedere in onda il gran finale de La notte nel cuore in prima visione assoluta su Canale 5, gli ascolti continuano a premiare la serie turca.

La puntata trasmessa ieri 9 dicembre, in prime time, ha registrato una media di 2,3 milioni di spettatori nei due episodi di messa in onda pari a uno share che ha sfiorato la soglia del 15% sebbene a vincere la serata sia stata la fiction di Rai 1, L'altro Ispettore che ha toccato i 2,8 milioni con la puntata finale.

Numeri positivi rispetto a quelli registrati lunedì sera dalla semifinale del Grande Fratello, che ha registrato una media di appena 1,5 milioni di spettatori pari al 13% di share.