Con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma su Rai 1 non è escluso che Marcello Barbieri possa scoprire di essere vittima dell'ennesimo inganno da parte della contessa Adelaide, al punto da decidere di attuare la sua vendetta spietata.

Il giovane Barbieri potrebbe mostrarsi senza scrupoli e furioso nei confronti della sua ex, al punto da voler fargliela pagare per aver cercato di mettere in crisi la sua relazione con Rosa Camilli.

Marcello vittima di un raggiro da parte dell'ex Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10, in programma in questo mese di dicembre su Rai 1, rivelano che Adelaide lascerà un biglietto criptico e misterioso a Marcello Barbieri, con il quale lascerà intendere di essere in serio pericolo.

Il giovane Barbieri, allarmato dalla situazione e temendo che la contessa possa compiere l'ennesimo gesto estremo, deciderà di raggiungerla a St. Moritz, per starle vicino.

In realtà, Marcello non sa di essere soltanto vittima di un tremendo inganno da parte della sua ex compagna, la quale sta cercando di fare il possibile per allontanarlo da Rosa e mettere in difficoltà la loro storia d'amore.

Nel corso dei prossimi episodi di questa decima stagione de Il Paradiso delle signore 10 non è escluso che Marcello possa venire a conoscenza della verità su quanto sta succedendo alle sue spalle.

Il giovane Barbieri, anche grazie ai suggerimenti e alle dritte del fratello Matteo, potrebbe scoprire che la sua ex Adelaide ha messo in scena un vero e proprio piano diabolico e segreto per fare in modo che la sua relazione con la giornalista del Paradiso Market entrasse in crisi.

Di conseguenza, Marcello resterebbe scioccato e amareggiato dal comportamento della sua ex Adelaide, al punto da decidere di mostrarsi spietato e senza scrupoli nei confronti della donna, intenzionato a fargliela pagare per tutto il male che gli ha causato, cercando di mettere in crisi il suo neonato rapporto con Rosa, per evitare che arrivassero al matrimonio.

Adelaide aveva cercato di togliersi la vita negli episodi precedenti

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore, la contessa Adelaide venne trovata priva di sensi all'interno della sua camera da letto dopo che aveva assunto una dose massiccia di farmaci.

La donna aveva appreso la notizia delle nozze tra Marcello e Rosa, motivo per il quale cercò di farla finita per sempre, ritrovandosi sospesa tra la vita e la morte.

Marcello, scosso dalla notizia, scelse di posticipare la data delle nozze con Rosa: una proposta che venne accolta positivamente anche dalla sua compagna.