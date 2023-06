Cosa succederà nella nuova stagione di Uomini e donne 2023/2024? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi ripartirà ufficialmente da metà settembre con le puntate inedite che sono già attesissime dai fan.

Nuovi tronisti saranno pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore e ci saranno dei cambiamenti e delle new entry legate anche al cast del trono over.

Non mancheranno neppure le riconferme: è questo il caso della dama Gemma Galgani, ormai considerata una vera e propria "icona" della trasmissione Mediaset.

Chi ci sarà sul trono di Uomini e donne 2023/2024?

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne 2023/2024, rivelano che le riprese partiranno a fine agosto: Maria De Filippi, come di consueto, si porterà avanti con il lavoro e inizierà a registrare le puntate che andranno poi in onda da settembre in poi su Canale 5 con un certo anticipo.

Le sorprese non mancheranno: l'attenzione è incentrata in primis sulla scelta dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Tra i nomi emersi fino ad oggi spicca quello del giovane Alessio Campoli, noto al pubblico per la sua partecipazione di quest'anno al programma come corteggiatore di Lavinia Mauro.

Tuttavia, tenendo conto che a breve partirà l'appuntamento con Temptation Island 2023, non si esclude che qualche nuovo tronista possa arrivare anche dal cast del reality show delle tentazioni prodotto sempre da Maria De Filippi.

Isabella Ricci verso il rientro: anticipazioni Uomini e donne 2023/2024

Capitolo trono over: le prime anticipazioni su Uomini e donne 2023/2024 rivelano che tra i ritorni certi spicca quello di Gemma Galgani.

La dama torinese, ancora una volta, sarà uno dei volti di punta della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi e avrà così la possibilità di rimettersi in gioco per cercare l'amore della sua vita.

Nel corso dell'anno, poi, Gemma potrebbe ritrovarsi ad avere a che fare con una sua "ex nemica". Trattasi di Isabella Ricci che, da pochi giorni, ha ufficializzato la notizia della separazione con Fabio.

Armando a rischio nella prossima stagione di Uomini e donne?

A quanto pare, Maria De Filippi, sarebbe interessata a riaverla nel cast del trono over: la trattativa andrà in porto?

La dama accetterà di rimettersi in gioco dopo l'addio con Fabio?

Tra i volti in bilico, invece, spicca quello di Armando Incarnato. Dopo le numerose polemiche che ci sono state lo scorso anno e dopo le critiche ricevute dal cavaliere, ecco che Maria De Filippi potrebbe decidere di "far fuori" il cavaliere napoletano dal cast del trono over e puntare su nomi inediti.