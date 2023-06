Un posto al sole non è andato in onda su Rai 3 il 2 giugno. Anche venerdì 9 si ripeterà la stessa situazione, ma c'è già la conferma ufficiale che giovedì 8 giugno ci sarà un doppio episodio. Questo significa che manca comunque all'appello una puntata. In attesa di capire quando verrà recuperata, c'è grande curiosità tra i fan di Un posto al sole per le sorti del piccolo Tommaso.

C'è chi si augura che il bambino possa tornare con sua madre e chi spera in un'adozione da parte di Roberto e Marina. Tra la varie teorie spuntate in rete, c'è chi ritiene che Roberto possa invaghirsi della giovane Ida.

Un posto al sole: la vittoria di Lara

Con un accorato appello, Lara (Chiara Conti) è riuscita a convincere Ida (Marta Anna Borucinska) a lasciarle Tommy. Martinelli ha indubbiamente plagiato la ragazza, facendo leva proprio sull'amore per suo figlio, ma ha fatto ben oltre. La donna ha infatti mescolato alcune verità alle sue menzogne per convincere la giovane ad assecondarla.

È indubbiamente vero che Tommaso avrebbe una vita più agiata come figlio di Ferri, ma Lara non si trova di certo nella posizione morale o legale per dispensare consigli a una ragazza confusa e fragile.

Ida infatti ora è sola e spaventata, tuttavia se qualcuno dovesse scoprire, la verità la situazione cambierebbe.

Upas: Ida ha bisogno di aiuto

Ida avrebbe bisogno del supporto di qualcuno come Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) ma, almeno per ora è impensabile che lei possa entrare in questa vicenda. Più probabile invece che qualcun altro possa scoprire il segreto di Lara.

Se Ida dovesse restare a casa Martinelli, la donna vedrebbe solo Lara e la babysitter Emilia (Assunta Maria Berruti).

In effetti proprio a quest'ultima potrebbe rivelare la verità.

Discorso diverso invece se a scoprire cosa è accaduto, fosse Ferri. In quel caso l'uomo manderebbe subito via Lara, ma poi cosa ne sarebbe di Tommaso?

Ferri potrebbe avere una storia con Ida?

L'ipotesi più sensata è che Tommy torni in Polonia con la sua vera mamma, ma tra le varie teorie c'è chi ha pensato a una storia d'amore tra Ida e Ferri.

Considerata la passione di quest'ultimo per le giovani donne, tale eventualità non sarebbe poi cosi campata in aria, anche se risulta difficile pensare a una simile svolta.

Considerato che Roberto e Marina, non potrebbero mai legalmente adottare Tommaso, c'è invece chi ipotizza che i due potrebbero ospitare Ida con loro, magari dandole un lavoro per creare una grande famiglia felice. Va detto che anche questa ipotesi risulta piuttosto improbabile, anche perché quando Marina scoprirà la verità difficilmente vorrà stare ancora con Roberto.