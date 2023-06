Chi c'è nel cast della prossima edizione di Uomini e donne? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è confermato nella fascia del primo pomeriggio con le nuove puntate.

Le novità non mancheranno e secondo le indiscrezioni pare che la conduttrice potrebbe fare a meno del trono classico per concentrarsi maggiormente sui protagonisti del trono over.

Tra coloro che potrebbero tornare in scena figura il nome della dama Pinuccia, la quale non ha nascosto che le piacerebbe rimettersi in gioco.

Gemma pronta a rimettersi in gioco a Uomini e donne

Per la prossima stagione di Uomini e donne, Maria De Filippi potrebbe fare a meno delle vicende dei tronisti per concentrarsi maggiormente sui protagonisti del trono over.

A quanto pare l'idea sarebbe quella di dare maggiore spazio alle dame e ai cavalieri del parterre senior, i quali si rimetteranno in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Ci saranno un po' di conferme nel cast a partire dal nome di Gemma Galgani: la dama torinese rimetterà piede in studio per trovare ancora una volta il suo principe azzurro, sperando che possa essere la volta giusta.

Pinuccia vorrebbe tornare nel cast di Uomini e donne 2023/2024

Tra i volti confermati da settembre nel cast del trono over figura anche quello di Armando Incarnato.

Il discusso cavaliere napoletano, nonostante le critiche dei fan social, sarà ancora una volta presente in trasmissione e anche lui riprenderà in mano le redini della ricerca della sua donna ideale.

Nel cast del talk show potrebbe esserci spazio anche per dei ritorni che non passerebbero inosservati agli occhi del pubblico di Canale 5.

La dama Pinuccia ad esempio, dopo essere stata esclusa per volere di Maria De Filippi, ha recentemente dichiarato che si rimetterebbe in gioco per cercare la sua anima gemella.

Date le richieste dei fan social, che sperano di rivederla in trasmissione, la conduttrice accetterà tale proposta?

Ida Platano non torna in studio: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprirlo, nel corso delle ultime settimane si sono rincorse voci legate anche a un possibile ritorno in trasmissione di Ida Platano.

La dama siciliana, dopo aver coronato il suo sogno d'amore con Alessandro Vicinanza, era data in pole position per riprendere parte alla trasmissione, ma nelle vesti di opinionista al fianco di Gianni e Tina.

A quanto pare, però, non sarà così: Ida non tornerà in studio a Uomini e donne, se non nelle vesti di ospite per raccontare l'evolversi della sua storia d'amore con Alessandro.