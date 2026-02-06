Da diversi giorni sul web si sta parlando dell'improvvisa decisione di Raffaella Mennoia, storica autrice di Uomini e donne, di unfolloware Martina De Ioannon su Instagram. Oggi, 6 febbraio, Amedeo Venza potrebbe aver svelato il motivo del gesto della collaboratrice di Maria De Filippi: si dice che l'ex tronista e Gianmarco Steri avrebbero rifiutato un nuovo confronto in studio con Ciro Solimeno, e questa presa di posizione potrebbe non essere andata giù alla redazione del dating-show.

Il gelo tra Martina e l'autrice di Uomini e donne

Perché Raffaella Mennoia ha unfollowato Martina su Instagram?

I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da alcuni giorni, e forse in queste ore potrebbero aver ricevuto una risposta.

Dopo più di sodalizio e amicizia, tra l'ex tronista e la redazione sembra essere calato il gelo e tutto potrebbe dipendere dalle recenti rivelazioni di Ciro davanti alle telecamere.

Il ragazzo, infatti, ha raccontato dei contatti e degli incontri che avrebbe avuto con De Ioannon nel periodo in cui era sul trono e lui la corteggiava: queste accuse sono rimaste lì, nel senso che la 28enne non ha replicato e in studio non se ne è più parlato proprio perché mancava una versione dei fatti.

L'indiscrezione che alimenta le chiacchiere

Dopo la messa in onda delle puntate in cui Ciro ha accusato Martina, l'autrice Mennoia ha smesso di seguire la ragazza su Instagram e secondo molti fan le cose sarebbero collegate.

Oggi, 6 febbraio, Amedeo Venza ha attirato l'attenzione del pubblico di Uomini e donne svelando: "Martina e Gianmarco hanno rifiutato l'ennesimo confronto con Ciro, e stavolta hanno fatto bene. Così facendo, però, mettono a rischio la loro partecipazione al Grande Fratello Vip".

Stando a questa recente indiscrezione, dunque, la coppia avrebbe detto "no" ad un nuovo faccia a faccia con Solimeno davanti alle telecamere e questo potrebbe aver indispettito la redazione.

La coppia verso la convivenza

In questi giorni sul web si sta parlando di Martina e Gianmarco anche per un altro motivo: stando a quello che ha rivelato Lorenzo Pugnaloni sui social, la coppia sarebbe pronta ad un passo molto importante.

Gli ex tronisti di Uomini e donne starebbero per andare a convivere a pochi mesi dall'inizio della loro chiacchierata storia d'amore.