Chi ci sarà nel cast della prossima edizione di Uomini e donne, prevista da settembre in poi nella fascia del pomeriggio di Canale 5?

L'appuntamento con il talk show è confermatissimo nel daytime della rete ammiraglia, con le nuove puntate che andranno in onda come sempre dal lunedì al venerdì. In queste ore, emergono le prime indiscrezioni su quello che potrebbe essere il cast di quest'anno: tra i volti in bilico spicca il nome di Roberta Di Padua.

Maria De Filippi torna con Uomini e donne: da settembre su Canale 5

Nel dettaglio, Maria De Filippi tornerà ad aprire le porte dello studio di Uomini e donne a partire da metà settembre, quando ripartirà il tradizionale appuntamento nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, anche quest'anno, le vicende dei protagonisti del trono classico e quelle dei volti del trono over, terranno banco in studio, catturando così l'attenzione del pubblico.

Giorgio dice no alla nuova edizione di Uomini e donne 2023/2024

Le indiscrezioni sul cast della prossima stagione di Uomini e donne rivelano che non ci sarà spazio per il ritorno di Giorgio Manetti.

In queste settimane si è parlato a lungo di un papabile rientro in scena del cavaliere toscano ma, alla fine non sarà così.

Giorgio ha smentito le indiscrezioni dei mesi scorsi svelando che non tornerà a mettersi in gioco nel parterre del trono over.

Roberta Di Padua in bilico nel cast di Uomini e donne

Di conseguenza, Gemma non ritroverà il suo ex fidanzato tra i cavalieri over, ma avrà comunque la possibilità di rimettersi in gioco per cercare l'amore.

Tra i volti in bilico nella prossima edizione di Uomini e donne, inoltre, figura quello di Roberta Di Padua. Si vocifera, infatti, che la dama napoletana si starebbe frequentando con Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole.

Voci che i due diretti interessati, ad oggi, non hanno mai smentito e tutto ciò metterebbe in bilico la presenza di Roberta nel cast del trono over di settembre.

Tina e Gianni restano in studio

Per quanto riguarda gli opinionisti di Uomini e donne 2023/2024, i fan possono stare tranquilli, perché non ci saranno dei cambiamenti da questo punto di vista.

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono entrambi confermati nel cast della prossima edizione.

A svelarlo era stata Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata della stagione che si è conclusa ai primi di maggio, quando Tina chiese esplicitamente alla conduttrice quale sarebbe stato il suo "destino" e quello di Gianni a partire da settembre.