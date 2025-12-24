Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 in programma a gennaio rivelano che Matteo Portelli si ritroverà a stare male per Odile.

Il giovane contabile del grande magazzino milanese riceverà una amara sorpresa nel momento in cui scoprirà che la figlia della contessa ha accettato la proposta di nozze ufficiale che le è stata fatta da Ettore.

La sua reazione non sarà delle migliori e non potrà nascondere la sua sofferenza che verrà prontamente captata da Ciro Puglisi.

Matteo sconvolto dalla scelta di Odile: anticipazioni Il Paradiso delle signore 5-9 gennaio

Il feeling tra Matteo e Odile crescerà sempre più e sarà al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore 10 in programma durante la prima settimana di programmazione del mese di gennaio.

Tale rapporto speciale tra i due verrà prontamente notato da Ettore che, rientrando a Milano dopo qualche giorno di assenza, non potrà fare a meno di mostrarsi sospettoso a riguardo, al punto da decidere di prendere una decisione che si preannuncerà spiazzante.

Ettore, infatti, si recherà dalla sua fidanzata per avanzarle una proposta di matrimonio ufficiale con la quale finirà per sorprenderla e lasciarla senza parole.

Odile, al cospetto di quel gesto così romantico, non saprà dire no: la ragazza si dirà pronta ad accettare le nozze con il suo fidanzato, ufficializzando così il loro sì sull'altare.

Ciro scopre che Matteo sta male nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 10 di gennaio rivelano che la notizia arriverà subito alle orecchie di Matteo Portelli, il quale non potrà fare a meno di nascondere la sua amarezza e la sua sofferenza.

Sarà Ciro Puglisi che, nei giorni a seguire, scoprirà che Matteo sta davvero male per la scelta di Odile rendendosi conto del fatto che il contabile del negozio provi qualcosa di forte nei confronti della giovane figlia della contessa.

Intanto le veneri del Paradiso organizzeranno una festa speciale in vista della Befana, così da intrattenere la loro amata clientela.

Ascolti al ribasso per la soap Il Paradiso delle signore 10 nel daytime di Rai 1

In attesa di questi episodi di gennaio, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore ha registrato una media complessiva di circa 1,5 milioni di spettatori durante la messa in onda delle puntate trasmesse da gennaio a dicembre.

La soap si è portata a casa una media di quasi il 18% di share, toccando anche punte del 19% e picchi negativi del 13% di share su Rai 1.

Una stagione difficile dal punto di vista Auditel, dovuta alla presenza de La forza di una donna che su Canale 5 ha registrato anche il 26% di share nel pomeriggio.