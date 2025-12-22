Una settimana fa veniva registrata la scelta di Flavio Ubirti, ma i fan di Uomini e donne dovranno aspettare almeno la metà di gennaio per vedere in televisione. Lorenzo Pugnaloni, intanto, ha svelato come starebbero andando le cose tra il tronista e Nicole Belloni lontano dalle telecamere: l'esperto di gossip ha raccontato che la coppia sarebbe molto unita nonostante la distanza, e tra i progetti ci sarebbe anche quello di passare Natale e Capodanno insieme.

L'aggiornamento ad una settimana dalla scelta

Stando a quello che riporta Lollo magazine, la scelta di Flavio dovrebbe andare in onda il 15 o il 16 gennaio, quindi tra circa tre settimane.

La puntata in questione è stata registrata il 15 dicembre, quindi potrebbe essere proposta ai telespettatori un mese dopo a causa dello stop di Uomini e donne per le festività.

Qualche ora fa, però, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni ad aggiornare i curiosi su come starebbero andando le cose tra il tronista e la ragazza che ha scelto, Nicole, fuori dagli studi Elios.

A chi gli ha chiesto su Instagram se sa qualcosa sulla nuova coppia, l'esperto ha risposto: "Stanno insieme e, per ora, va tutto bene. Questo ve lo garantisco. Ovviamente, non è facile per la distanza. Passeranno le feste insieme. Credo che oltre a pensare al lavoro, ai servizi fotografici e al contorno, almeno mirino a stare insieme per un mesetto.

Da parte di lei ho zero fiducia".

Il rifiuto a Martina che spiazza tutti

Flavio ha concluso la sua avventura a Uomini e donne una settimana fa (il 15 dicembre), ma per poter uscire allo scoperto con la sua nuova fidanzata dovrà aspettare almeno un mese.

Il regolamento del dating-show, infatti, prevede che le coppie che si formano in studio non possono farsi vedere insieme (nel quotidiano e sui social) finché non va in onda l'ultima puntata alla quale hanno partecipato.

Anche chi viene rifiutato, e in questo caso è successo alla corteggiatrice Martina, non può dare anticipazioni su come è andata a finire o sul suo stato d'animo dopo il "no".

Una lunga pausa per Uomini e donne

Venerdì 19 dicembre è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne del 2025, e quindi è cominciata la lunga pausa che il format si concede ogni anno in questo periodo.

Al momento non si sa ancora quando riprenderà la regolare programmazione del dating-show, ma le date più probabili sono quella di mercoledì 7 e quella di lunedì 12 gennaio.

Lorenzo Pugnaloni ha anche informato i fan del fatto che per ora non sono previste nuove registrazioni, quindi è possibile che il cast tornerà in studio dopo l'Epifania per aggiornare il pubblico sulle conoscenze più chiacchierate o su eventuali nuovi amori che sono nati durante le vacanze.