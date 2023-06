Tina Cipollari rischierebbe i guai con Elio dopo gli accesi scontri a Uomini e donne. L'ultima edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è stato caratterizzato da una serie di accesissimi scontri tra l'opinionista e il cavaliere del trono over.

I due si sono ritrovati spesse volte ai ferri corti e, nel corso delle ultime puntate della stagione, Tina ha letteralmente esagerato presentandosi in studio con della ricotta, un alimento al quale Elio sarebbe fortemente intollerante.

Elio e Tina ai ferri corti nello studio di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'ultima parte della stagione di Uomini e donne è stata caratterizzata dagli scontri tra Tina e Elio.

I due si sono ritrovati ai ferri corti e, in studio, sono volate parole grosse. L'opinionista del talk show di Maria De Filippi non è stata affatto tenera nei confronti del cavaliere che, più volte, è stato mandato a quel paese con toni ed espressioni coloriti.

Elio, però, non ha incassato il colpo restando in silenzio e dopo aver dato più volte della "cafona" a Tina, aveva anche svelato di voler passare alle vie legali contro di lei.

In quel caso, però, fu Maria De Filippi ad intervenire chiedendo al cavaliere di pensarci bene e di evitare una querela contro l'opinionista di Uomini e donne, per dei motivi decisamente futili.

Dopo la fine di Uomini e donne, Tina rischierebbe guai con il cavaliere Elio

La situazione tra i due, però, è degenerata nel corso degli ultimi appuntamenti della stagione, quando Tina ha "preso in giro" Elio portando in studio della ricotta, un alimento al quale il cavaliere è fortemente intollerante.

La reazione di Elio non è stata delle migliori e dopo aver chiesto a Tina di non fargli "brutti scherzi" perché sarebbe finita male, anche Gemma ha rincarato la dose prendendo in giro il cavaliere.

Ebbene, quell'episodio avrebbe scatenato l'ira e la rabbia del cavaliere del trono over, il quale pare che abbia scelto di passare alle vie legali contro l'opinionista del talk show di Maria De Filippi.

'Potrebbe pagare una multa salata', il retroscena su Tina

Stando a quanto riportato sulle pagine del sito "Anticipazioni Tv", Elio avrebbe scelto di rivolgersi ad un avvocato per far sì che l'opinionista paghi per il suo sfottò in trasmissione.

"La popolare opinionista potrebbe trovarsi a pagare una multa molto salata", recita l'indiscrezione del portale.

Insomma, Tina potrebbe ritrovarsi a dover fare i conti con una spiacevole sorpresa da parte di Elio e c'è da scommettere che, nel caso in cui dovesse essere davvero così, l'opinionista non perderà occasione per svelarlo nel corso della prossima stagione di Uomini e donne.