Nicole Santinelli rompe il silenzio dopo la sua esperienza a Uomini e donne e la fine della sua relazione con Carlo. La love story tra i due è stata una delle più brevi di sempre nella storia della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Un addio che ha spiazzato in primis anche i numerosi fan della coppia, i quali credevano che questa storia d'amore potesse andare avanti per diverso tempo. In una recente intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni, sui sito TvperTutti.it, Nicole ha svelato come stanno le cose, senza risparmiare frecciatine ad Andrea e Roberta.

Nicole rompe il silenzio dopo l'addio con Carlo fuori da Uomini e donne

Nel dettaglio, Nicole ha scelto di rompere il silenzio dopo la fine della sua storia d'amore con Carlo senza nascondere la sua amarezza per il comportamento del ragazzo.

Il motivo? Carlo scelse di fare una diretta Instagram per comunicare la rottura con Nicole e l'ex tronista non ha affatto gradito questo suo modo di fare, dato che erano passati pochi minuti dalla decisione.

"Io non avrei mai fatto lo stesso", ha dichiarato Nicole che ha preferito non dire esplicitamente cosa pensa di questo modo di fare di Carlo, pur precisando che non si tratta di un pensiero positivo nei confronti del suo ormai ex fidanzato.

'No, non ho assolutamente intenzione di sentirlo', Nicole chiude con Andrea dopo Uomini e donne

Inoltre, nel corso dell'intervista, Nicole ha parlato anche di Andrea, l'altro corteggiatore che era giunto al rush finale del percorso.

In un video social, Andrea ha precisato che non sarebbe stato mai la seconda scelta di nessuno, motivo per il quale ha messo un punto ad un possibile ritorno di fiamma con l'ex tronista.

Ebbene, anche Nicole ha svelato di non volersi mettere in contatto con Andrea fuori dalla trasmissione Mediaset. "No, non ho assolutamente intenzione di sentirlo o di andare a cercarlo", ha ammesso Nicole sottolineando di voler pensare solo a se stessa in questo momento della sua vita.

'Roberta vale zero', la stoccata di Nicole dopo Uomini e donne contro la dama

Nel corso dell'intervista, inoltre, Nicole non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo neppure nei confronti di Roberta Di Padua, la dama del trono over con la quale ci sono stati diversi momenti di scontro in studio.

"Di lei sinceramente non me ne è mai fregato niente, perché come ho già detto: quando la persona vale zero tutto ciò che dice ha la stessa valenza", ha sentenziato l'ex tronista di Uomini e donne contro la dama partenopea del trono over.

Nicole, però, ha consigliato a Roberta di smetterla di parlare di lei e iniziare ad impegnarsi in cose più importanti come il lavoro.