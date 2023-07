Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello, quella che debutterà su Canale 5 a metà settembre con tante novità. Diversi siti in questi giorni stanno confermando che i concorrenti del reality-show saranno scelti sia dagli autori che da Pier Silvio Berlusconi, attentissimo sui messaggi che arriveranno alla gente dalla casa più spiata d'Italia. I vertici di rete avrebbero già detto no ad una serie di personaggi noti e a chiunque eserciti la professione di influencer: nessuna obiezione, invece, sarebbe arrivata alle candidature di Fiordaliso e Justine Mattera.

Aggiornamenti sul futuro del Grande Fratello

In Mediaset sono al lavoro il cast dell'edizione che partirà a metà settembre (tra l'11 e il 18, ma comunque di lunedì sera).

Visto il cambio di rotta che Pier Silvio Berlusconi ha preteso già sul finire della passata stagione, i protagonisti di quest'anno saranno molto diversi da quelli che hanno fatto compagnia al pubblico per circa 6 mesi tra il 2022 e il 2023.

Fanpage, ad esempio, fa sapere che la rete avrebbe imposto due regole ben precise per la scelta di chi varcherà la soglia della porta rossa dopo l'estate: tra gli aspiranti vipponi non devono esserci né influencer né persone iscritte ad Onlyfans.

Chi potrebbe partecipare al Grande Fratello

Berlusconi Jr, dunque, sarebbe pronto ad intervenire personalmente nella scelta dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, tant'è che pare abbia già bocciato una prima lista inviatagli dagli autori dopo alcune selezioni.

Pier Silvio, infatti, avrebbe detto no all'ingresso nella casa più spiata d'Italia di: Carmen Di Pietro in coppia con il figlio Alessandro Iannoni, il politico Antonio Razzi e altri personaggi famosi che gli autori avrebbero voluto nel cast.

L'obiettivo dei vertici di rete sarebbe quello di rendere il reality-show meno "trash" di quanto non sia stato negli ultimi anni, puntando soprattutto sulle storie personali dei protagonisti piuttosto che su litigate o Gossip poco rilevanti.

Se qualche Vip sarebbe già stato scartato dal "capo" di Mediaset, almeno un altro paio avrebbero avuto l'ok: la cantante Fiordaliso e la soubrette Justine Mattera potrebbero partecipare al GF di Alfonso Signorini.

Quando riparte il Grande Fratello

Il Grande Fratello tornerà in onda a metà settembre con un'edizione molto diversa rispetto a quelle che hanno fatto compagnia ai telespettatori negli ultimi anni.

Anche il cast fisso del reality-show sarà quasi del tutto rinnovato, a partire da chi commenterà le puntate dallo studio: Sonia Bruganelli e Orietta Berti non sono state riconfermate, e al loro posto potrebbero arrivare Paola Barale e Giuseppe Cruciani.

Giulia Salemi, che si diceva fosse in lizza per il ruolo di opinionista, dovrebbe essere ancora la portavoce del pensiero del pubblico: alla giovane italo-persiana, infatti, sarà affidata la gestione dei social e la lettura in diretta dei commenti di chi guarda il programma.

Visto che mancano circa due mesi al debutto su Canale 5, i nomi dei concorrenti del prossimo GF non si conoscono ancora e probabilmente saranno svelati solo a ridosso della prima puntata.

Gli addetti ai lavori, dunque, hanno tutto il tempo per selezionare la gente da far entrare nella casa più spiata d'Italia dopo l'estate, anche perché tra loro ci saranno anche molti volti non noti.

Dopo anni di soli Vip, infatti, nel 2023 il reality-show ospiterà anche la gente comune e attualmente sono in corso i provini.