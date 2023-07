Carola cambia look dopo l'addio definitivo con Federico Nicotera, l'ex tronista di Uomini e donne che aveva fatto breccia nel suo cuore.

Una relazione che sembrava essere destinata a durare a lungo ma, alla fine, le cose sono andate diversamente i due sono arrivati ad una rottura definitiva.

E, a distanza di qualche settimana da questa separazione, ecco che Carola si è mostrata sui social con un nuovo look che ha subito entusiasmato i fan.

Nuovo look per Carola dopo l'addio con Federico di Uomini e donne

Nel dettaglio, Carola è tornata a tenere banco sui social con degli scatti che non sono passati inosservati tra i fan social, dato che l'ex corteggiatrice del talk show di Maria De Filippi, ha scelto di cambiare look.

"Che ne pensate dei miei nuovi capelli? Abbiamo sistemato il colore", ha scritto Carola nel suo post Instagram mostrando il risultato finale dopo la seduta di ieri pomeriggio dal parrucchiere.

"Volevo cambiare look e abbiamo applicato le extencion, che ne pensate? Vi piacciono?", ha scritto ancora la ragazza chiedendo un parere ai tantissimi fan che la seguono e supportano su Instagram.

I fan di Carola 'impazziti' per il cambio look dell'ex volto di Uomini e donne (Foto)

E, le reazioni da parte dei sostenitori non sono tardate ad arrivare: in tantissimi si sono complimentati con la ragazza per l'ottima scelta fatta e per questo cambio look che la rende ancora più bella.

"Sei stupenda con questo colore, davvero magnifica", ha scritto un commentatore sui social.

"Sei divina con questi capelli e spero di poter rivederti al più presto in televisione", ha scritto un altro fan della ragazza.

Insomma, dopo l'addio definitivo con Federico Nicotera, sembrerebbe che Carola sia pronta ufficialmente a voltare pagina e a lasciarsi alle spalle questa breve ma intensa storia d'amore con l'ex tronista.

Nel frattempo, in queste ultime ore, il nome di Carola è stato associato anche alla prossima edizione di Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda nuovamente da metà settembre su Canale 5.

Da settembre, Carola approda come nuova tronista a Uomini e donne 2023?

Tra i nomi dei papabili tronisti in carica spicca proprio quello di Carola Carpanelli che, a quanto pare, potrebbe ottenere una seconda chance e quindi rimettersi in gioco in trasmissione per provare a cercare la sua anima gemella.

La sua presenza sul trono di Uomini e donne non passerebbe affatto inosservata e, in questo caso, renderebbe felici i tantissimi fan e appassionati del programma pomeridiano Mediaset, pronti a seguirla in quella che potrebbe essere la sua prossima avventura televisiva a partire da settembre.