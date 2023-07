Tante novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra amara in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Zuleyha Altun accuserà Behice Hekimoglu di aver posto fine all'esistenza dei suoi due ricchi mariti per mettere le mani sul loro ingente patrimonio.

Anticipazioni Terra amara: Demir attenta alla vita di Behice

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano che Zuleyha farà una pesante accusa contro Behice.

Tutto inizierà quando la ragazza ordinerà a un investigatore privato di indagare sul conto Behice per accertare la sua colpevolezza in merito alla morte di Hunkar Yaman. Demir, invece, prometterà una lauta ricompensa a chiunque gli dia informazioni utili per rintracciare l'assassino della madre. Quando un tassista gli confiderà di aver portato Behice alle rovine nel luogo e nel giorno in cui è stata uccisa Hunkar, Demir proverà a strangolarla.

Zuleyha capisce che la zia di Mujgan aveva ucciso i suoi due ricchi mariti

La storia si complicherà quando l'investigatore privato recapiterà le perizie dei decessi dei due mariti di Behice a Zuleyha. Entrambi hanno perso la vita a causa di un infarto. Zuleyha dedurrà che in quelle perizie c'è qualcosa che non va e che Behice potrebbe aver ucciso i due uomini per mettere le mani sui loro ingenti patrimoni.

Zuleyha capirà che Behice ha avuto intenzione di sbarazzarsi anche di Ali Rahmee per entrare in possesso della sua eredità.

Behice decisa a scappare da Cukurova

Appresa tale verità Zuleyha non ci penserà due volte ad affrontare Behice, accusandola di aver posto fine alla vita dei suoi due mariti. La protagonista lancerà una provocazione anche a Mujgan, alla quale chiederà se intendeva redarre un certificato di morte falso per coprire l'eventuale morte di Ali Rahmet come aveva fatto Behzat con i defunti mariti di sua zia.

Alla fine Behice, messa con le spalle al muro, deciderà di fuggire in fretta e furia dal circolo.

Allo stesso tempo Ali Rahmet troverà le quattro presunte armi usate per porre fine all'esistenza di Hunkar. Behice avrà le ore contante, tanto da sembrare disposta a fuggire da un momento all'altro da Cukurova. Il piano di fuga andrà in porto oppure accadrà un imprevisto?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera Terra amara.