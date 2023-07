Terra amara continua a raccontare le vicende dei protagonisti di Cukurova e presto al centro delle scene ci sarà Behice. Dopo la morte di Yilmaz, la donna sarà ansiosa di mettere le mani sull'eredità, ma i suoi piani andranno in fumo. Si scoprirà che Akkaya quando era in vita ha venduto tutti i suoi beni e ha nascosto il denaro in un terreno. Behice tornerà alla villa piena di rabbia contro Zuleyha e Sevda non esiterà a venire alle mani per difendere la donna.

Anticipazioni Terra amara: Behice vede portarsi via l'eredità di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che, dopo la morte di Yilmaz, i piani di Behice prenderanno una piega decisamente inaspettata.

Ha pianificato di appropriarsi dell'eredità di Yilmaz e ricominciare con la nipote una nuova vita a Istanbul, ma questo non sarà possibile. Il notaio farà presente a Behice e Mujgan che il denaro a loro disposizione è irrisorio rispetto a quanto si aspettavano. Emergerà che prima di morire Yilmaz ha venduto tutti i suoi beni, senza rivelare a nessuno di aver nascosto il denaro in uno dei terreni che ha venduto po a Hunkar. Nemmeno Zuleyha saprà che in alcune lattine seppellite in un di questi terreni, successivamente devoluti in beneficenza ai minori di Cukurova, c'è la ricca eredità di Akkaya. Durante gli scavi per costruire un campo per i bambini emergerà tutto e Behice sarà furiosa. La donna protesterà contro gli ufficiali, dicendo che il denaro è suo, ma non servirà a nulla.

Anticipazioni prossime puntate: la rabbia di Behice contro Zuleyha

Nelle prossime puntate di Terra amara, Behice sarà fuori controllo per aver perso l'eredità di Yilmaz e tornerà alla villa piena di rabbia. Inizierà a urlare prima contro Saniye e Fadik, e poi griderà il nome di Zuleyha. A calmare la zia di Mujgan arriverà Sevda, che verrà prontamente insultata da Behice.

"Sei il rifiuto di Adnan Yaman", le dirà e Sevda reagirà con uno schiaffo. Le due donne verranno alle mani, mentre Sermin, Gulten, Saniye e Fadik proveranno a separarle. In quel momento arriverà Zuleyha e Behice l'accuserà di essersi appropriata dell'eredità del piccolo Kerem Ali.

Behice non si arrende e continua con le minacce

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che quando Zuleyha verrà accusata da Behice esploderà: "Se avessi saputo che i soldi erano di Kerem Ali e non li avresti spesi per te, te li avrei dati". Queste parole faranno infuriare ancora di più Behice, che verrà cacciata dalla tenuta. La zia di Mujgan, tuttavia, vorrà avere l'ultima parola e prima di andarsene minaccerà Zuleyha: "Ti distruggerò". Zuleyha verrà a sapere che i suoi amici Cetin e Gulten sono stati mandati via dalla villa per lasciare il posto a Behice e andrà in ospedale per affrontare la dottoressa.