Terra Amara prosegue con nuove puntate su Canale 5 e le anticipazioni annunciano importanti cambiamenti per i protagonisti. Negli episodi in onda lunedì 17 e martedì 18 luglio, Zuleyha e Yilmaz progetteranno la fuga in Germania. Nel frattempo, il procuratore, certo che Mujgan abbia sparato alla moglie di Demir, convocherà le due donne in commissariato. Zuleyha con le sue dichiarazioni farà crollare tutte le accuse nei confronti della sua rivale, sorprendendo Hunkar con la sua decisione.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha decisa a scappare con Yilmaz in Germania

Le anticipazioni di Terra amara di lunedì 17 e martedì 18 luglio raccontano che Zuleyha e Yilmaz saranno sempre più convinti di fuggire in Germania e iniziare una nuova vita. I due innamorati progetteranno tutto nei minimi dettagli e potranno contare sull'appoggio di alcuni amici che li aspettano. Per questo motivo, Yilmaz supplicherà Demir di non denunciare Mujgan per il tentato omicidio di Zuleyha. In cambio, Akkaya sarà disposto a rinunciare alle quote della holding Yaman e l'accordo sembrerà essere raggiunto tra i due uomini. La posizione di Mujgan, tuttavia, sarà piuttosto difficile perché qualcuno la denuncerà per aver sparato a Zuleyha.

Per la dottoressa la brutta notizia arriverà un in momento molto importante per la sua carriera.

Anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 luglio: Mujgan nuova direttrice dell'ospedale

Le puntate di Terra amara di lunedì 17 e martedì 18 luglio vedranno al centro delle scene Mujgan. La dottoressa in ospedale verrà nominata nuova direttrice dopo la partenza di Sabahattin.

Per un primo momento si tratterà di un incarico provvisorio, ma se riuscirà a meritarselo, Mujgan diventerà definitivamente la nuova direttrice. In questo momento così importante per la sua carriera, tuttavia, le guardie irromperanno nell'ospedale e arresteranno la dottoressa. "È accusata del tentato omicidio di Zuleyha Yaman".

Hunkar sarà sorpresa dalla scelta di Zuleyha che scagionerà Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate di lunedì e martedì, Mujgan e Zuleyha saranno convocate dal procuratore. L'interrogatorio metterà alle strette sia la moglie di Yilmaz che la moglie di Demir e alla fine Mujgan riuscirà a farla franca. Zuleyha, infatti, sosterrà di aver tentato il suicidio e in questo modo salverà Mujgan da tutte le accuse a suo carico. Quando tornerà alla tenuta Yaman, Zuleyha spiegherà il perché della sua decisione a Hunkar. "Sono una madre, so cosa vuol dire essere in prigione" dirà Zuleyha sorprendendo la suocera, profondamente colpita dalla bontà del suo animo.