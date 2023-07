L’amata soap opera di origini turche Terra Amara che debutterà in prima serata a partire dal 10 settembre 2023, continua a riservare parecchie sorprese ai telespettatori italiani. Nelle prossime puntate in programma tra qualche settimana, Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) dopo essere rimasta vedova cederà alla corte di Fikret Fekeli (Furkan Palali): a scoprire il loro avvicinamento amoroso sarà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), il quale darà la sua benedizione dopo averli visti baciarsi. L’anziano uomo in un primo momento rimarrà spiazzato, dopodiché pretenderà che suo nipote non faccia soffrire la dottoressa, ancora profondamente affranta per la prematura scomparsa del marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Spoiler turchi, Terra amara: Yilmaz muore, Fikret attratto da Mujgan

Le anticipazioni sui nuovi episodi della telenovela, raccontano che Fikret, il nipote Ali Rahmet, sarà sempre più attratto da Mujgan dopo la morte di Yilmaz causata da un tragico incidente stradale. La new entry conforterà la dottoressa Hekimoglu, quando la stessa cadrà nella disperazione totale per la drammatica perdita del marito dalla quale era in procinto di divorziare: in tale circostanza la donna e Fikret si scambieranno un bacio.

In un primo momento però Fikret sceglierà di prendere le distanze da Mujgan, poiché il suo unico obiettivo sarà quello di farla pagare al fratellastro Demir (Murat Unalmis) servendosi della complicità dell’ex Ümit Kahraman (Hande Soral).

Fekeli dà la sua benedizione alla storia tra Mujgan e suo nipote, Fikret deciso a farla pagare a Demir

Successivamente Fikret darà un altro bacio a Mujgan, la quale pretenderà che lui rimanga al suo fianco soltanto se prova dei reali sentimenti nei suoi confronti. In particolare la dottoressa ammetterà al suo spasimante di non essere pronta per una nuova storia d’amore, facendogli fare un passo indietro.

Ben presto il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman, dimostrerà alla dottoressa Hekimoglu di essere veramente interessato a lei e al loro ennesimo bacio assisterà Ali Rahmet, il quale rimarrà scosso. Quest’ultimo si recherà alla tomba del defunto figlioccio Yilmaz, per chiedergli come comportarsi. A questo punto l’anziano uomo affronterà il nipote e oltre a dirgli di averlo visto baciare Mujgan appassionatamente, gli farà presente di essere disposto ad accettare questa relazione alla sola condizione che lui non prenda in giro la dottoressa. Intanto Fekeli continuerà a essere all’oscuro dei piani di Fikret, che sarà determinato più che mai a farla pagare a Demir per essere stato abbandonato da piccolo da loro padre.