L'ex tronista di Uomini e donne Federico Nicotera, ha rotto il silenzio smentendo le voci che lo volevano ancora vicino a Carola Carpanelli. Nessun ritorno di fiamma tra loro. Si sono lasciati e sembra non ci sia possibilità di un ricongiungimento. Troppe differenze tra loro, a partire dalle differenti visioni su molte cose.

L'ex U&D Federico smentisce il ritorno di fiamma con Carola

Il pubblico di Uomini e donne aveva sperato che tra Federico Nicotera e la sua scelta, Carola Carpanelli durasse nel tempo. Invece, dopo tre mesi dall'uscita dal programma, i due si sono lasciati.

La notizia del loro addio era giunta come un fulmine a ciel sereno, visto che, sino a pochi giorni prima, apparivano felici e sorridenti sui social. In più, c'era il fatto che erano andati a convivere subito dopo essere usciti da Uomini e donne. Evidentemente, questa si è dimostrata essere una scelta avventata, visto come è andata a finire. Lo ha ammesso anche lo stesso Federico che, qualche ora fa, ha messo mano ai social per fare un po' di chiarezza sulla vicenda. In particolare, l'ex tronista ha voluto smentire le voci di un ritorno di fiamma con l'ex Carola. Voci che erano circolate dopo che i due erano stato avvistati insieme a Roma.

Uomini e donne, Federico chiarisce: 'Io e Carola non stiamo più insieme'

Federico ha voluto quindi mettere a tacere sul nascere tutte quelle voci che lo vedevano ancora insieme alla ex. Lui stesso ha spiegato che in effetti, lui e Carola si sono rivisti a Roma circa una settimana fa, ma senza alcun fine amoroso. Si è scoperto che i due sono rimasti in ottimi rapporti nonostante la rottura.

Insomma, non c'è nessun ritorno di fiamma, visto che lui stesso ha assicurato: 'Io e Carola non stiamo più insieme'. I fan che speravano in una loro riconciliazione rimarranno delusi. Resta però l'affetto tra questi due ragazzi che, comunque sia, hanno fatto sognare il pubblico di Uomini e donne.

Addio Federico-Carola, le cause: 'Abbiamo visioni diverse su molte cose'

Federico non ha comunque voluto svelare nel dettaglio i motivi del loro addio. Anche questa volta, é rimasto sul vago, proprio come aveva fatto un mese fa, quando aveva comunicato la rottura. Si è solo potuto intuire che i due litigavano spesso, a causa delle visioni diverse su molte cose. Probabilmente, come ha ammesso l'ingegnere romano, avevano anche prospettive di vita diverse. Insomma, hanno scoperto di essere incompatibili e questo è successo dopo aver iniziato a vivere insieme.

Ecco perchè ora, Federico ammette che l'aver deciso di convivere a pochi giorni dalla scelta, é stato un gesto affrettato. Hanno fatto il passo più lungo della gamba. A distanza di un mese dal loro addio, Federico sembra certo che lui e Carola non torneranno più insieme. A quanto pare, i problemi tra di loro, sembrano insormontabili.