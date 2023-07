Continua a far discutere la rottura tra due protagonisti dell'ultima edizione di Uomini&Donne: Federico e Carola non stanno più insieme da circa un mese, ma siti e riviste non fanno altro che parlare di loro e delle cause che hanno portato all'addio. Un dettaglio che i fan di Carpanelli hanno scovato sui social network, è il supporto che Gianni Sperti ha iniziato a dare a Nicotera solo dopo la fine della storia: questa vicinanza su Instagram sta costando all'opinionista del dating-show aspre critiche e attacchi.

Aggiornamenti sui ragazzi di U&D

L'avvistamento a Roma di questa giorno fa, ha solo illuso i fan dei "Nicotelli".

In un'intervista che ha rilasciato a Isa&Chia il 18 luglio, Federico di U&D ha smentito il ritorno in coppia con Carola e ha spiegato perché si sono rivisti di recente nella sua città.

I sostenitori dell'amore che è nato all'interno degli Elios poco più di quattro mesi fa, dunque, devono tornare con i piedi per terra e rassegnarsi all'idea che la relazione non ha funzionato e d'ora in poi ognuno andrà per la propria strada.

A far innervosire ancora di più i già delusi "supporter" di Nicotera e Carpanelli, sono state alcune mosse social di un protagonista storico del programma di Canale 5: l'opinionista Gianni Sperti.

Le frecciatine al protagonista di U&D

Come riportano i siti di Gossip in queste ore, i più attenti fan si sono accorti che Gianni ha iniziato ad apprezzare e a commentare le foto che Federico posta su Instagram ma solo da un preciso momento in poi.

I "like" dell'opinionista di U&D a Nicotera, infatti, pare siano cominciati dopo la rottura con Carola. I sostenitori dell'ex coppia ricordano chiaramente che Sperti non ha mai supportato Carpanelli, anzi la sua corteggiatrice preferita era Alice Barisciani.

La scelta del pugliese di riavvicinarsi al tronista soltanto dopo aver saputo che la relazione con la bionda studentessa è finita, ha fatto storcere il naso a molti, in particolare a quei follower che non hanno perso l'occasione di attaccare il collega di Tina Cipollari sempre sul web.

"Ma guarda chi si rivede. Ora che si sono lasciati, ha riconsiderato il ragazzo", ha sbottato un utente di Instagram raccogliendo parecchi consensi.

La versione del tronista di U&D

"Che pena", "Sei ridicolo", "Hai denigrato una ragazza di 20 anni, ma non hai una tua vita?", "Non dovrebbe considerarlo nemmeno ora, visto che quando stava con Carola non lo calcolava", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono arrivati a Gianni da parte dei fan della corteggiatrice di U&D.

Anche se davanti alle telecamere non ha apprezzato il suo percorso, ma soprattutto la scelta finale, Sperti ha cercato di difendersi dalle critiche raccontando di aver sempre sentito Federico, anche prima di apprezzare le sue foto su Instagram.

I sostenitori di Carpanelli, però, non credono a questa versione dei fatti e continuano ad andare contro all'opinionista che in tv ha speso belle parole sempre e solo per Alice Barisciani, la sua "antagonista".

Tra gli spettatori che in queste ore stanno attaccando Gianni, c'è anche chi ha ampliato la propria visione coinvolgendo in questa storia Tina Cipollari, la quale non ha mai amato Carola e i fan lo sanno benissimo.

"Dovrebbero toglierli tutti e due, non se ne può più di loro.

Sono falsi e cattivi, a casa devono andare", ha sbottato un follower di Instagram raccogliendo un bel po' di consensi.

Salvo colpi di scena, però, Maria De Filippi non accoglierà questa richiesta: lo storico trio di opinionisti del dating-show, infatti, è già stato riconfermato nel cast dell'edizione 2023/2024.