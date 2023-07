Oggi, lunedì 17 luglio, i siti di Gossip stanno riportando le dichiarazioni che una nota dama di U&D ha rilasciato ad alcune tv locali in occasione dell'uscita della sua prima canzone. Pinuccia Della Giovanna, storico volto del Trono Over, si è esposta anche sul suo attuale legame con Alessandro Rausa e sulla decisione di Maria De Filippi di "cacciarla" dal cast dopo mesi di discussioni e comportamenti sopra le righe.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Pinuccia di U&D ha appena pubblicato un brano e ha chiesto a Maria di poterlo presentare in studio: in una delle tante interviste che ha rilasciato in questi giorni, la signora di Vigevano ha fatto sapere che le piacerebbe rimettere piede all'interno degli Elios dopo una lunga assenza.

Risale alla scorsa primavera, infatti, l'ultima apparizione di Della Giovanna su Canale 5: è stata la conduttrice De Filippi a mandare via la dama dopo aver assistito ad una serie di atteggiamenti che non le sono piaciuti.

Le liti sempre più forti con Tina e il "pressing" che la protagonista del Trono Over continua a fare al cavaliere Alessandro, sono stati i motivi principali per i quali la padrona di casa le ha chiesto di non tornare: da una settimana all'altra, infatti, la donna non ha più preso parte alle registrazioni e nei mesi successivi non ha fatto neppure un'ospitata.

La versione della protagonista di U&D

Oltre a ricordare con piacere le sfilate alle quali ha partecipato (vincendone anche una), in una recente intervista Pinuccia ha commentato la sua "cacciata" dal cast di U&D.

Per la prima volta da quando è stata allontanata dal parterre, dunque, la vigevanese ha fatto sapere: "Nessun problema. Lo scopo del programma è conoscersi e la mia frequentazione non andava più bene, quindi sono rimasta a casa volentieri".

Della Giovanna ha spiazzato fan e curiosi dicendosi quasi contenta della decisione che Maria ha preso alcuni mesi fa, quando non l'ha più riconfermata tra le dame del programma nonostante fosse uno dei personaggi più amati e discussi dal pubblico.

"Mi arrivavano solo attacchi, non ce la facevo più", ha aggiunto la donna per giustificare la sua felicità nel non essere più tra i volti fissi del Trono Over.

La richiesta alla conduttrice di U&D

Anche se ha accettato di buon grado la scelta di Maria di allontanarla dal cast di U&D, in questi giorni Pinuccia fa sapere che tornerebbe volentieri in studio per un motivo preciso.

"Vorrei presentare la mia canzone da lei, che mi ha sempre voluto bene e rispettato", ha spiegato la dama del Trono Over in merito al legame che ha instaurato con De Filippi nel periodo in cui sedeva nel parterre femminile della trasmissione.

Lontano dai riflettori, inoltre, Della Giovanna non ha trovato il principe azzurro e il motivo potrebbe essere ancora una volta Alessandro Rausa.

Anche se non si vedono da mesi e lui ha sempre detto che prova solo affetto e amicizia, la signora di Vigevano non molla la presa e dichiara: "Io e lui ci sentiamo ancora".

Pinuccia, infine, non ha fatto nessun chiaro riferimento a Tina Cipollari e al controverso rapporto che hanno avuto all'interno degli studi Elios nell'ultimo anno e mezzo.

La 80enne si è limitata a parlare di attacchi che ha ricevuto continuamente davanti alle telecamere e la frecciatina era ovviamente alla bionda opinionista, l'unica con la quale ha avuto da ridire in quasi tutte le puntate della scorsa edizione del dating-show.

Dopo l'uscita di scena della sua "antagonista", la vamp ha preso di mira un altro componente del parterre: Elio Servo, l'imprenditore campano con il quale ha dato vita a lunghi e duri battibecchi.