L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 con la nuova stagione che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis alle novità legate al cast del trono over che, anche quest'anno, risulta essere già attesissimo dai fan. In studio ci sarà spazio per il ritorno di diversi volti di spicco della trasmissione, i quali si affiancheranno alle new entry che faranno parte del nuovo cast di questa edizione.

Quando riparte Uomini e donne in tv: Maria De Filippi anticipa il ritorno su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne quest'anno giocherà d'anticipo, dato che Maria De Filippi ha scelto di tornare in video a partire da lunedì 11 settembre.

È questa la data scelta per la messa in onda della prima puntata di questa nuova stagione che terrà compagnia al pubblico per tutta la stagione 2023/2024.

Le sorprese non mancheranno e, per quanto riguarda il trono over, sono in arrivo delle new entry che non passeranno affatto inosservate in studio.

A queste, però, si affiancheranno i volti storici della trasmissione di Canale 5: tra i nomi gettonati figura quello di Gemma Galgani, da svariati anni alla ricerca del suo principe azzurro in studio.

Gemma rischia dopo una segnalazione fuori dallo studio di Uomini e donne?

Eppure, la presenza di Gemma nel cast della prossima edizione di Uomini e donne, al momento risulta a rischio dato che recentemente si è parlato di un avvistamento della dama in compagnia di un uomo misterioso.

Sui social ha fatto discutere la segnalazione legata alla dama torinese che, a quanto pare, Gemma sarebbe stata beccata per le strade di Torino con un uomo sconosciuto al pubblico del talk show di Canale 5.

Cosa sta succedendo nella vita sentimentale della dama torinese? Possibile che ci sia una nuova persona al suo fianco e potrebbe così uscire di scena dal cast della trasmissione Mediaset?

Biagio fuori, Isabella in lizza: chi c'è a Uomini e donne da settembre

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione per la dama torinese, per la prossima edizione di settembre si era fatto anche il nome di Biagio Di Maro come possibile cavaliere del trono over.

A quanto pare, però, non sarà così: il cavaliere napoletano non risulta tra i protagonisti della prossima edizione del talk show di Maria De Filippi e quindi non rimetterà piede in studio.

Situazione differente, invece, per Isabella Ricci: dopo la fine del suo matrimonio col cavaliere Fabio, caratterizzata da un bel po' di polemiche, la dama potrebbe avere la possibilità di rimettersi in gioco a U&D e provare così a cercare nuovamente la sua anima gemella.