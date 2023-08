Nella nuova soap opera La Promessa continuano a esserci tanti misteri da risolvere. Nelle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 prossimamente, il protagonista Manuel de Luján (Arturo Sancho) sarà in stato comatoso dopo aver avuto un gravissimo incidente aereo.

Il Duca José Luis (Andres Blanco), quando apprenderà che suo genero ha deciso di sposare sua figlia Jimena de los Infantes (Paula Losada) per risolvere la grave crisi finanziaria della famiglia, sarà deciso a impedire questa unione.

Trame spagnole La Promessa: Manuel ha un incidente aereo, Jimena teme di rimanere di nuovo vedova

Dalle anticipazioni spagnole sui nuovi episodi in programma prossimamente su Canale 5 si evince che Manuel, dopo aver accettato di sposare Jimena per il bene della sua famiglia, si renderà conto di non poter vivere senza Jana (Ana Garces). Il marchese con una lettera proporrà alla fanciulla di fuggire con lui, ma verrà completamente ignorato. In realtà la giovane darà buca all’appuntamento perché non riceverà mai il biglietto. In realtà Jana verrà narcotizzata con del cloroformio da Maria (Sara Molina), che in questo modo le impedirà di affrontare il barone Juan Ezquerdo (Alberto Gonzalez).

Manuel, convinto che Jana non voglia averlo al suo fianco, si metterà alla guida del suo aereo nel cuore della notte e avrà un incidente.

Dopo qualche ora il Duca Josè Luis, il padre di Jimena, crederà che suo genero sia morto.

In realtà è vivo e sarà Alonso (Manuel Regueiro) a riportarlo a casa, ma il ragazzo sarà in coma. Cruz (Eva Martin) e il marito temeranno il peggio per il marchese alla stessa maniera di Jimena. Quest’ultima avrà il timore di rimanere nuovamente vedova dopo la perdita prematura di Tomas (Jordi Coll).

Ovviamente anche Jana sarà disperata per le pessime condizioni di salute del suo amato.

Duca José Luis si oppone alle nozze tra la figlia Jimena e Manuel

Catalina (Carmen Asecas) farà presente alla cugina Martina (Amparo Pinero) che qualora Alonso dovesse passare a miglior vita a prendere il posto del padre, dopo il fratello, sarebbe il suo ipotetico marito o l'uomo che potrebbe sposare Leonor (Alicia Bercan).

Si assisterà al cambio di rotta improvviso del Duca José Luis il quale, grazie al suo alleato segreto Padre Camilo (Chico Garcia), apprenderà che i De Luján hanno convinto Manuel a sposare Jimena per salvarsi dalla bancarotta. Per questa ragione l’uomo non vorrà più che sua figlia convoli a nozze con il marchesino.