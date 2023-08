Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà a vivere dei nuovi momenti di grande difficoltà e dolore dopo il ritorno di fiamma assieme a Demir.

I due si diranno pronti a prendere in mano le redini della loro vita ma qualcosa andrà storto. Nella vita di Demir arriverà l'affascinante Umit, la quale creerà un vero e proprio caos al punto da spingere Zuleyha a rendersi conto di dover dare una svolta importante alla sua vita, lasciando definitivamente Cukurova.

Zuleyha e Demir si ritrovano in forte crisi: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che tra Zuleyha e Demir ci sarà un ritorno di fiamma importante nel corso della terza stagione.

Dopo la morte di Yilmaz, la donna deciderà di dare una seconda possibilità al padre di sua figlia, lasciandosi alle spalle il passato e tutte le cattiverie che le ha fatto.

Tuttavia, il rapporto tra i due non sarà per niente facile da gestire: ben presto, infatti, arriverà una donna che finirà per stravolgere la vita della coppia.

Trattasi di Umit, la quale farà breccia nel cuore del ricco imprenditore e alla fine lo farà capitolare: i due vivranno dei momenti di passione insieme, all'oscuro di Zuleyha, ignara dei tradimenti del marito.

Zuleyha scossa dai tradimenti di Demir con Umit: anticipazioni Terra amara

Eppur, ben presto, la verità verrà a galla: la donna scoprirà cosa è successo dopo che Umit svelerà di essere in dolce attesa di un bambino, figlio proprio di Demir.

Un durissimo colpo per Zuleyha che, a quel punto, deciderà di affrontare suo marito e gli dirà apertamente che non vuole stare più con lui.

La protagonista femminile della soap opera turca intende mettere la parola fine a questo rapporto e chiudere definitivamente il rapporto con padre di sua figlia.

Di conseguenza, Zuleyha inizierà a studiare nei minimi dettagli la sua fuga da Cukurova: il sogno della donna è quello di poter iniziare una nuova vita lontana da tutto e tutti, assieme ai suoi figli.

Zuleyha vende tutto ciò che possiede e organizza la fuga: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che, a quel punto, Zuleyha deciderà di vendere le sue quote dell'azienda: in questo modo darà via tutto ciò che possiede pur di riuscire a mettere da parte soldi che le permettano di vivere la sua nuova vita e annuncerà la sua fuga da Cukurova.

Questa volta, quindi, la donna si mostrerà fiera e decisa a portare avanti il suo piano: andare via per sempre da Cukurova assieme ai suoi due figli e, in questo modo, lasciarsi alle spalle la storia d'amore con Demir che, ancora una volta, non ha fatto altro che causarle dolore e grande sofferenza.