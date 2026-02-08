Negli ultimi giorni sul web si è parlato molto della sparizione di Federico Mastrostefano dal parterre di Uomini e donne: il cavaliere non si vede in studio da settimane, e secondo Lorenzo Pugnaloni attualmente sarebbe fuori dal cast. A ridosso di una nuova registrazione, però, il protagonista ha repostato una storia Instagram di Opinionista social in cui si legge che non sarebbe stato cacciato dalla redazione o da Maria De Filippi.

La mossa social che incuriosisce i fan di Uomini e donne

Perché Federico non è più a Uomini e donne? I fan se lo stanno chiedendo da giorni, e Lorenzo Pugnaloni ha svelato che il cavaliere sarebbe fuori dal cast per motivi ancora da chiarire.

L'esperto di gossip ha sottolineato, però, che l'uscita di scena di Mastrostefano potrebbe essere momentanea, nel senso che non sarebbe da escludere un suo ritorno prima della fine della stagione.

Qualche ora fa, inoltre, il protagonista del trono Over si è esposto repostando una storia che potrebbe spiegare perché non appare agli Elios da diverse settimane.

"Che fine ha fatto? Sta facendo il giro del mondo nuotando, ma non è stato mandato via", è il messaggio che Federico ha condiviso sul suo profilo social l'altro giorno.

Dubbi sul futuro nel programma

Anche se indirettamente Federico ha smentito le voci secondo le quali sarebbe stato mandato via dalla redazione o dalla conduttrice di Uomini e donne: se Mastrostefano non è più in studio, dunque, sarebbe una sua decisione e non la conseguenza di una "cacciata".

Viste le ultime novità, non sarebbe da escludere un ritorno del cavaliere in una delle prossime registrazioni, magari già in quelle previste lunedì 9 e martedì 10 febbraio.

L'uscita di scena di Lucia

In settimana si è parlato della sparizione di un'altra componente del cast dagli studi di Uomini e donne: sempre secondo Lorenzo Pugnaloni anche Lucia Marino non farebbe più parte del parterre Over.

L'esperto di gossip, inoltre, ha svelato che la dama di questa edizione avrebbe già voltato pagina: terminata l'avventura nel dating-show, la donna avrebbe iniziato a sentire al telefono Mario Cusitore, anche lui ex protagonista della trasmissione di Canale 5.