Barbara d'Urso resta fuori dai palinsesti Mediaset della stagione 2023/2024. Dopo aver perso la conduzione di Pomeriggio 5, passata nelle mani di Myrta Merlino, la conduttrice partenopea non tornerà in onda con nessuna nuova trasmissione su Canale 5.

Per lei non sono previsti ulteriori spazio in prime time o daytime e, questa scelta dei vertici Mediaset, ha scatenato la rabbia dei tantissimi fan e sostenitori della conduttrice.

Palinsesti Mediaset Barbara d'Urso resta fuori da prime time e daytime

Nel dettaglio, dopo essere stata fatta fuori da Pomeriggio 5, i fan della conduttrice napoletana si auguravano di poterla vedere in qualche nuova trasmissione in onda sulle reti Mediaset, ma non sarà così.

Barbara D'Urso risulta fuori dalla programmazione della rete ammiraglia: per lei non ci saranno nuovi impegni nella fascia serale così come non ci sarà la conduzione di nuove trasmissioni nel daytime feriale o festivo di Canale 5, attualmente occupato da Verissimo.

Nel frattempo la conduttrice si è trasferita a Londra, dove sta frequentando una scuola per imparare l'inglese.

Non si esclude che, nel corso della stagione tv, Barbara d'Urso potrebbe trovare spazio su altre emittenti televisive, ma sicuramente non sarà un volto della programmazione Mediaset.

Scoppia la polemica per l'assenza di Barbara d'Urso a Mediaset

Sta di fatto che, la reazione dei fan di Barbara d'Urso non si è fatta attendere e in tantissimi continuano ad avere il "dente avvelenato" nei confronti di Pier Silvio Berlusconi, che ha scelto di rinunciare alla presenza della conduttrice partenopea nella sua tv commerciale.

"Pier Silvio sta sbagliando tutto, le sue scelte sono ingiuste e irrispettose verso il pubblico di Canale 5", ha scritto un fan della conduttrice partenopea sui social.

"Si pentiranno amaramente di essersi lasciati scappare una professionista come la d'Urso che sapeva catalizzare l'attenzione di milioni di spettatori sia in daytime che in prima serata", ha sentenziato ancora qualcun altro in difesa della presentatrice.

'Che tristezza, scelte scellerate di Pier Silvio', sbottano i fan di Barbara d'Urso

"Che tristezza questo nuovo palinsesto Mediaset senza Barbara d'Urso. Le scelte di Berlusconi sono davvero scellerate e ingiuste e Myrta Merlino sta facendo solo un disastro alla guida di Pomeriggio 5", ha scritto ancora qualcun altro.

"Quest'anno avrebbe meritato la conduzione del Grande Fratello: solo lei poteva risollevare le sorti di questo reality show", ha commentato un altro utente che avrebbe voluto vederla alla conduzione del programma attualmente nelle mani di Alfonso Signorini su Canale 5.