Crollano gli ascolti in casa Mediaset sia in prime time che in daytime durante queste ultime giornate di settembre. Dati auditel allarmanti in primis per il Grande Fratello che sprofonda sulla soglia dei 2 milioni di spettatori nella fascia serale, così come Pomeriggio 5 rischia di crollare sotto la soglia dei milione di telespettatori.

Non se la cava meglio Striscia la notizia che, con le nuove puntate trasmesse su Canale 5, non ha mai battuto la concorrenza rappresentata da Amadeus con il game show Affari Tuoi.

Disastro Grande Fratello 2023: crollo ascolti in casa Mediaset

Nel dettaglio, il crollo ascolti Mediaset di questo inizio stagione autunnale è testimoniato dal calo vertiginoso del Grande Fratello 2023, che non riesce a superare la soglia dei 2 milioni di spettatori in prima serata, fermandosi su una media di poco inferiore al 17% di share.

Un dato auditel preoccupante per il reality show condotto da Alfonso Signorini che, anche quest'anno, è previsto in palinsesto per diversi mesi.

Tuttavia, nel caso in cui gli ascolti dovessero essere bassi anche nel corso delle prossime settimane, non si esclude che Mediaset possa decidere di intervenire e quindi procedere con un cambio programmazione per il reality show.

Massimo Ranieri sprofonda negli ascolti con la nuova fiction

Ascolti deludenti anche per Massimo Ranieri, tornato alla fiction con La voce che hai dentro in onda ogni venerdì sera su Canale 5.

La terza puntata ha registrato un ascolto flop di soli 1,8 milioni di spettatori totalizzando il 10,85% di share contro il 22% registrato nella stessa fascia oraria da Tale e quale show condotto da Carlo Conti.

E, come se non bastasse, la fiction con Massimo Ranieri è stata tallonata anche da Quarto Grado trasmesso su Rete 4 che, questo venerdì 29 settembre, ha registrato una media di circa 1,4 milioni di spettatori in prime time superando la soglia del 10% di share.

Male Pomeriggio 5 e Striscia la notizia: crollo ascolti in casa Mediaset

Non se la passa meglio Pomeriggio 5 condotto da Myrta Merlino che, con la seconda parte di questo venerdì pomeriggio, ha registrato un ascolto di appena 1 milione di spettatori pari al 13,50%. Su Rai 1, invece, La vita in diretta ha superato abbondantemente il muro del 21% di share.

Ascolti preoccupanti anche per Striscia la notizia, tornato in onda lunedì sera dopo la sosta estiva. Il tg satirico di Canale 5, con la puntata di venerdì sera, è crollato sotto la soglia dei 3 milioni di spettatori, fermandosi al 15,85% di share.

Su Rai 1, invece, Affari tuoi condotto da Amadeus, complice anche la durata di 15 minuti in più, ha registrato una media di ben 4,3 milioni di spettatori sfiorano il 23% di share.