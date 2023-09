Il Grande Fratello è iniziato da meno di 24 ore e già sono accadute diverse cose sia dentro che fuori dalla casa. Nel pomeriggio, ad esempio, i telespettatori della diretta hanno assistito ad una gaffe degli autori: qualcuno dalla regia ha convocato in confessionale "Antonella", peccato che nessun concorrente si chiami in quel modo. Lorenzo, invece, è stato ripreso per una parolaccia che ha detto in tugurio, dove è "recluso" assieme ad altri quattro in attesa dell'esito della nomination.

Aggiornamenti sui personaggi del Grande Fratello

Mentre i fan del Grande Fratello iniziano ad avere dei dubbi sui Nip del cast e su quanto siano davvero sconosciuti (Rosy, ad esempio, ha un ristorante frequentato da molti Vip ed è apparsa nella serie The Ferragnez), il pubblico si gode le prime ore di permanenza dei nuovi concorrenti nella casa.

Quest'anno è tornato anche il tugurio, ovvero quella stanza dove alcuni inquilini devono soggiornare per un periodo lontano dagli agi e dalle comodità.

Martedì 12 settembre, proprio in questa zona della casa è andato in scena un siparietto che ha divertito i telespettatori che stavano seguendo la diretta su Mediaset Extra.

Ad un certo punto, infatti, una voce dalla regia ha esclamato: "Antonella in confessionale". I presenti si sono guardati e non sapevano cosa fare, anche perché nessuno si loro si chiama in quel modo e quindi non capivano con chi gli autori volevano confrontarsi in privato.

"Antonella Fiordelisi sei nella casa del GF?", ha scherzato qualche utente di Twitter nelle ultime ore.

Cambio di rotta per il Grande Fratello

Anche se è solo il primo giorno, sono già tante le indiscrezioni che sono trapelate sui nuovi concorrenti del Grande Fratello.

Segnalazioni e messaggi anonimi, infatti, sostengono che: Anita non sarebbe single come ha dichiarato nel video di presentazione, Angelica avrebbe un bel rapporto con il padre (ha raccontato di essersi allontanata da lui da anni) tanto che in città la chiamerebbero "figlia di papà", Giuseppe ha già partecipato ad altre trasmissioni televisive, Rosy è una star di Tik Tok ma anche la cuoca di fiducia di molti Vip di Milano.

Insomma, i Nip che sono stati scelti per il cast non sarebbero poi così tanto sconosciuti o lontani dal mondo dei social network. La chef di origini cinesi, infatti, ha oltre 400 mila follower, mentre Giselda è seguita da quasi 150 mila persone su Instagram.

Buoni ascolti per la prima del Grande Fratello

Nonostante i dubbi e le segnalazioni, il Grande Fratello è partito molto bene: la prima puntata è stata seguita da quasi tre milioni di spettatori, per uno share che ha superato il 23%.

Numeri davvero interessanti quelli che ha fatto registrare il reality-show la sera del 12 settembre, soprattutto se si considerano i tanti cambiamenti che la rete e gli autori hanno apportato al format in pochissimi mesi.

Il ritorno alle origini (nella scelta dei concorrenti e delle tematiche da affrontare in diretta), dunque, per ora ha convinto i telespettatori, che hanno premiato Alfonso Signorini e tutta la squadra che lavora per il programma di Canale 5.

Qualche fan, però, ha storto il naso per il mancato saluto a Giulia Salemi e alle opinioniste che hanno preceduto Cesara Buonamici: nessuno in studio infatti ha ringraziato le tre donne che nella scorsa edizione hanno affiancato il padrone di casa per oltre sei mesi.