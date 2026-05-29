Maria deciderà di licenziarsi nelle prossime puntate de La Promessa: "Me ne vado", comunicherà a Teresa e Cristobal dopo averci riflettuto.

Le anticipazioni rivelano che Maria sarà incinta e non avrà intenzione di sposare il padre di suo figlio perché non lo ama. A quel punto la ragazza preferirà rassegnare le sue dimissioni ed evitare uno scandalo al palazzo.

Maria e Samuel: un amore impossibile a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria presto sarà al centro delle trame con una storia molto complicata e dolorosa per lei.

La sofferenza per la fine della relazione con Don Samuel sarà tale che la cameriera andrà ad una festa e alzerà un po' troppo il gomito. Quando rientrerà a La Promessa, Maria sarà soccorsa proprio da don Samuel, ma dopo qualche settimana l'atteggiamento della cameriera sarà molto strano. Si scoprirà che Maria è incinta e in un primo momento questo sarà un segreto solo suo. Con il passare dei giorni, la cameriera si confiderà con Don Samuel e poi con Pia. La situazione per Maria non sarà delle migliori, tanto che penserà di interrompere la gravidanza, ma presto arriverà un grande cambiamento. Carlo, il padre del bambino, sarà assunto al palazzo come valletto. Maria proverà ancora dei forti sentimenti per Samuel, ma vista l'impossibilità della loro relazione, proverà ad avvicinarsi a Carlo.

Tra i due ragazzi nascerà una storia e quando lui scoprirà di essere il padre del bambino non si tirerà indietro.

La drastica decisione di Maria per il suo futuro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria si sforzerà e inizierà una relazione con Carlo ma le cose non andranno affatto come sperato. I due continueranno a litigare e Maria si lascerà ancora ancora una volta ad un bacio con Samuel. Non ci saranno i presupposti per costruire una famiglia e, di comune accordo, Maria e Carlo si lasceranno. La cameriera, a quel punto, penserà che la soluzione migliore per lei sia lasciare La Promessa per evitare scandali al palazzo. Maria andrà da Cristobal e Teresa per licenziarsi: "Me ne vado". La ragazza spiegherà che non vuole sposarsi e quindi lascia il suo lavoro per evitare di dare problemi a tutti.