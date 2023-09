Tra i nuovi cavalieri presenti nel parterre Uomini e donne c'è il 57enne Maurizio Laudicino. Di origini toscane, ha catturato l'attenzione di Gemma Galgani, la quale sembra aver già perso la testa per lui. La dama, incurante delle critiche, va dritta per la sua strada, nonostante in molti sospettino che Maurizio non sia realmente interessato a lei. Cosa si sa su questo nuovo cavaliere? Riguardo alla sua vita privata ben poco. Per quanto riguarda la professione, si occupa di marketing e comunicazione soprattutto in ambito sportivo.

Chi è Maurizio, il cavaliere che ha fatto perdere la testa a Gemma: ha 57 anni, 15 in meno della dama torinese

La nuova stagione di Uomini e donne è iniziata da poche settimane e come sempre al centro dell'attenzione continua a esserci la veterana del programma, Gemma Galgani. La dama torinese ha messo subito gli occhi su uno dei nuovi arrivati. Si tratta del cavaliere Maurizio Laudicino, 57enne, più giovane di lei di una quindicina d'anni. Maurizio in studio ha ammesso di non aver mai frequentato donne più grandi di lui, ma nonostante ciò ha deciso di iniziare una conoscenza con Gemma. Questo ha generato dei sospetti sul cavaliere: secondo gli opinionisti lui non sarebbe interessato alla dama torinese, ma solo alla visibilità.

Il cavaliere di U&D Maurizio Laudicino è stato sposato due volte

Resta il fatto che Maurizio continua a essere uno dei protagonisti di questa stagione di Uomini e donne. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni: abita Pistoia ed stato sposato due volte e che la sua ultima storia importante si è conclusa poco tempo fa.

Non si sa se abbia o meno figli.

Maurizio di Uomini e donne lavora nel marketing e nella comunicazione

Per quanto riguarda la sua vita professionale, è specializzato in comunicazione, strategie di marketing e pubbliche relazioni. Lavora per lo più nell'ambito sportivo, rivestendo il ruolo di consulente per Basket Lucca, Astro Cagliari, scuola di calcio Gigi Riva e Lions amaranto rugby di Livorno.

Da più di tre anni è anche direttore marketing del Gruppo TM. Dal l'estate del 2023 riveste il medesimo ruolo nella US Pistoiese. Ha pubblicato un libro intitolato: Sport marketing formula – Come fare vincere la squadra anche fuori dal campo riportando il tifoso al centro. Non resta che vedere come proseguirà la conoscenza con Gemma Galgani. Quella di Maurizio sarà solo una strategia per stare a centro studio?