Le nuove puntate di Uomini e donne in onda nella settimana che va dal 18 al 22 settembre 2023, regaleranno nuove emozioni ai telespettatori di Canale 5.

Non mancheranno le liti e gli scontri molto accesi come quello che vedrà protagonisti Tina Cipollari e il cavaliere Elio, che dà della pazza alla commentatrice. Ospiti in studio diversi ex volti volti del programma. In primis la coppia Ida Platano e Alessandro Vicinanza, seguiti da Carola e Federico, i quali racconteranno i motivi che li hanno portati a dirsi addio a pochi mesi dalla scelta.

Tina e Elio ai ferri corti nelle prossime puntate di Uomini e donne

La stagione è iniziata da una settimana e già i telespettatori hanno assistito a diversi scontri in studio. Anche nelle nuove puntate in onda durante la nuova settimana al via dal 18 settembre, non mancheranno le scintille.

Questa volta i protagonisti saranno Tina Cipollari e il cavaliere Elio. Tra i due non corrono buoni rapporti: ad accendere la miccia sarà un video mostrato da Maria De Filippi e in cui Aurora e Elio, durante un ballo, parlano proprio di Tina. Durante la conversazione, Elio definisce l'opinionista una pazza e ciò darà il via a una lite.

Ospiti Carola e Federico: lo studio contro l'ex corteggiatrice

Ciò che andrà in onda dal 18 al 22 settembre fa riferimento principalmente alla registrazione avvenuta lo scorso 29 agosto.

Dalle anticipazioni si evince che ampio spazio verrà dato a due ex volti del programma. Trattasi dell'ex tronista Federico Nicotera e della ex fidanzata Carola Carpanelli. I due erano usciti insieme da Uomini e donne lo scorso maggio, salvo poi dirsi addio in estate.

In studio, Federico spiegherà cosa è accaduto tra loro. Si verrà a sapere che Carola all'improvviso se ne é andata dalla casa in cui i due convivevano.

L'ex tronista racconterà anche di aver cercato di recuperare il rapporto senza però riuscirci. Dal canto suo, Carola tenterà di giustificare il suo comportamento dichiarando di essersi sentita oppressa da Federico. Lo studio sarà tutto dalla parte di Federico, mentre Maria De Filippi cercherà di aiutare Carola, in evidente difficoltà.

U&D, puntate dal 18 al 22 settembre: ospiti Ida e Alessandro

Nello studio di Uomini e donne torneranno come ospiti Ida Platano e Alessandro Vicinanza [VIDEO]. I due racconteranno come stanno vivendo la loro relazione a distanza di qualche mese dall'uscita del programma. Tra loro tutto procede a gonfie vele.

Da segnalare l'assenza, anche in queste puntate, sia di Armando Incarnato che di Riccardo Guarnieri. Per quanto riguarda la veterana Gemma Galgani, la dama continuerà la conoscenza con il 57enne Maurizio. Il cavaliere però, verrà criticato in studio, visto molti dubiteranno del suo reale interesse per la dama torinese.