Barbara De Santi è incappata in un piccolo incidente ed è stata lei stessa a parlarne sui social. La dama di Uomini e donne, infatti, ha mostrato le ferite che ha riportato alle ginocchia dopo una brutta caduta sull'asfalto: nonostante lo spavento, però, la maestra se l'è cavata con qualche escoriazione e contusioni che passeranno dopo un periodo di riposo assoluto.

Paura per la dama di Uomini e donne

Cos'è successo a Barbara? I fan di Uomini e donne hanno cominciato a chiederselo quando hanno visto la foto che la dama ha postato su Instagam per raccontare del piccolo incidente che ha avuto in questi giorni.

Dopo aver immortalato le sue gambe con vistosi cerotti sulle ginocchia, la protagonista del trono Over ha svelato che è incappata in una brutta caduta.

"Sono state sei ore al Pronto Soccorso e mi sono spaventata, ma per fortuna non ho niente di rotto. Me la sono cavata con escoriazioni e contusioni", ha fatto sapere la maestra di Vigevano tramite il suo profilo social.

Il motivo della caduta

Sempre su Instagram Barbara ha spiegato cosa avrebbe causato la caduta che le è costata un brutto spavento ed escoriazioni su entrambe le gambe.

"Ho messo pantaloni troppo lunghi che sono finiti sotto la scarpa, mai più", ha svelato la storica dama di Uomini e donne in una delle storie che ha dedicato a questa vicenda.

Nonostante l'iniziale paura, però, la protagonista del trono Over sta bene e si riprenderà completamente dopo un periodo di riposo.

Le teorie sulla prossima edizione

Quali dame e cavalieri verranno riconfermati nel cast della prossima edizione di Uomini e donne? Anche se mancano più di due mesi all'inizio delle registrazioni delle nuove puntate, i fan stanno già formulando diverse teorie soprattutto sul parterre Over 2026/2027.

In molti sono convinti che la redazione potrebbe decidere di ripartire dai personaggi che hanno contribuito al successo dell'ultima stagione, in particolare dalla chiacchieratissima Cinzia.

In studio potrebbero tornare anche altri veterani, da Gemma a Barbara, da Sabrina a Gloria, da Marina a Mario, da Diego a Cristina, tutti single al termine dell'edizione che si è conclusa il 22 maggio.