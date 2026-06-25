Nei prossimi episodi della quarta stagione di Forbidden Fruit, Ender Çelebi (Şevval Sam), Yildiz Yilmaz (Eda Ece) e Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) verranno minacciate dall’ex autista Sitki (Mehmet Pamukçu), a seguito del decesso di Halit Argun (Talat Bulut).

Halit perde la vita

Ben presto, Mert riuscirà a conquistarsi la fiducia di Halit, al punto da diventare il marito di Zehra. A seguito delle nozze, Halit comunicherà al genero di essere intenzionato a lasciargli il comando della Holding Argun, e di voler andare in pensione. Contrariate alla decisione di Halit, sia Sahika e Ender si precipiteranno alla villa dell’uomo, proprio quando litigherà con l’ex moglie Yildiz.

In particolare, quest’ultima scatenerà la furia dell’ex marito, per aver visto loro figlio Halitcan di nascosto con l’aiuto di Aysel.

A quel punto, Sahika e Ender prenderanno le difese di Yildiz, e durante lo scontro Halit cadrà dalle scale e batterà la testa in uno spigolo. Purtroppo quest’ultimo perderà la vita sul colpo, e Sahika, Ender e Yildiz faranno credere alle autorità che si è trattato di un incidente, contando sulla complicità di Aysel.

Sitki messo alle strette da Ender, Sahika e Yildiz

Dopo tre mesi dalla morte di Halit, la direzione della Holding Argun passerà nelle mani del ricco imprenditore Hasan Ali Kuyucu. Da quel momento in poi, la serenità di Yildiz, Sahika e Ender sarà turbata da una persona sconosciuta.

Le tre donne cominceranno a ricevere diverse minacce al telefono, e capiranno che forse qualcuno è a conoscenza che in realtà Halit non è deceduto a causa di un incidente.

Dopo essersi incontrate, Yildiz, Sahika e Ender apprenderanno che di recente la domestica Aysel aveva incontrato l’ex autista Sitki, finito in gravi difficoltà economiche, il quale ha chiesto delucidazioni sulla scomparsa di Halit. Le tre donne incontreranno Sitki in un bar e lo costringeranno ad ammettere di essere stato lui a comportarsi male con loro. Messo alle strette, l’uomo si scuserà con Ender, Sahika e Yildiz, e preciserà di averle ricattate poiché è alla ricerca disperata di denaro per saldare i suoi debiti.

Riepilogo: Halit era stato ospite di Sitki

In precedenza, a causa di un investimento sbagliato fatto all’estero, Halit aveva perso tutta la sua ricchezza. Dopo essere stato cacciato via dalla sua villa insieme alla sua famiglia, l’imprenditore aveva trovato ospitalità dal Sitki. In seguito, Halit aveva deciso di lasciare la casa del suo fedele autista e si era fatto accogliere dalla sua ex moglie Yildiz, con l’obiettivo di scoprire chi fosse l'artefice della sua rovina.