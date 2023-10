Lo sceneggiato Terra amara continua con nuove puntate e le anticipazioni di venerdì 20 ottobre annunciano che per Gaffur si avvicinerà il momento della verità. Il marito di Saniye, incalzato da sua moglie, sarà costretto a confessare di essere stato minacciato da Behice a causa di un grosso errore commesso in passato e quindi rivelerà a Saniye di aver ucciso Hatip dopo averlo ricattato. Con lei deciderà di dire tutto a Demir prima che sia troppo tardi, nonostante questo potrebbe significare l'arresto di Gaffur. Nel frattempo, a Cukurova non si parlerà insistentemente dell'aggressione di Demir a Behice.

Spoiler Terra amara: Gaffur nelle mani di Behice

Le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 20 ottobre raccontano che per Gaffur non sarà affatto un periodo facile. Dopo aver trovato un equilibrio con la sua famiglia, l'uomo si ritroverà a dover fare i conti con un errore del passato che non gli darà tregua. Behice, infatti, lo avrà in pugno e lo tratterà con un suo servitore visto che nessuno lavorerà più per lei. Gaffur sarà costretto a soddisfare tutte le richieste della zia di Mujgan che lo ricatta, visto che conosce il suo grande segreto: è stato lui a togliere la vita ad Hatip e con la sua denuncia potrebbe rischiare una condanna a morte. Gaffur, suo malgrado, accetterà tutte le condizioni della perfida Behice, ma il suo strano comportamento non passerà inosservato agli occhi di Saniye.

Anticipazioni puntata di venerdì 20 ottobre: Gaffur vuoterà il sacco con Saniye

La puntata di Terra amara in onda venerdì 20 ottobre vedrà i riflettori puntati su Gaffur che sarà messo alle strette da sua moglie. Saniye vorrà assolutamente sapere cosa le nasconde suo marito che da quando ha tentato di trasferirsi in Germania è sempre più strano.

Gaffur non potrà fare altro che confessare a sua moglie tutta la verità e togliersi un grosso peso dalla coscienza. L'uomo ammetterà di essere l'omicida di Hatip e spiegherà che dopo aver ricattato l'uomo con una lettera anonima c'è stato uno scontro tra loro e le cose sono degenerate. Gaffur aggiungerà che Behice è al corrente di tutto e lo sta ricattando facendolo diventare il suo servo personale.

Saniye sarà sconvolta dal racconto di suo marito e il suo atteggiamento non sfuggirà agli occhi di Gulten, Sevda e Zuleyha che si domanderanno cosa sia successo alla donna.

Rasit diffonderà la voce dell'aggressione di Demir a Behice

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di venerdì 20 ottobre Saniye e Gaffur rifletteranno molto sul da farsi e giungeranno alla conclusione di dover necessariamente dire tutto a Demir. Solo il signor Yaman potrebbe trovare una soluzione alla faccenda che nel peggiore dei casi potrebbe concludersi con l'arresto di Gaffur. Mentre l'uomo si accingerà con sua moglie ad andare a parlare con Yaman, a Cukurova comincerà a diffondersi la voce dell'aggressione di Demir ai danni di Behice. A causa di Rasit, infatti, tutti verranno a sapere che Yaman ha tentato di togliere la vita alla zia di Mujgan, in preda alla rabbia dopo la falsa testimonianza del tassista.