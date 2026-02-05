Il daytime di Amici che è andato in onda oggi, 5 febbraio, ha dato un'anticipazione molto importante sulla prossima fase del programma. La produzione, infatti, ha svelato che il numero massimo di allievi che potranno accedere al serale è 12: visto che attualmente la classe è composta da 18 elementi (quasi equamente divisi tra cantanti e ballerini), 6 di loro potrebbero essere eliminati alla fine del pomeridiano.

La comunicazione sul serale di Amici

Oggi, 5 febbraio, la produzione di Amici ha svelato il numero massimo di alunni che potranno partecipare al serale, in partenza da metà marzo su Canale 5.

Nel cast del prime time di quest'edizione del talent ci sono 12 posti disponibili, quindi i professori dovranno fare un'importante scrematura prima della fine del pomeridiano.

A poco più di un mese dall'inizio dello show in onda il sabato sera, i titolari della scuola sono 18: da qui alle prossime settimane gli insegnanti dovranno mandare a casa 6 allievi, a meno che gli autori non decideranno di aumentare le maglie oro in caso di forti indecisioni.

🔴 12 posti al serale di #Amici25.



Anna Pettinelli eliminerebbe: Elena. — AMICI NEWS (@amicii_news) February 5, 2026

Il parere a caldo del pubblico

La notizia dei 12 posti disponibili nel cast del serale di Amici, ha un po' sorpreso i fan, anche se la maggior parte di loro sono convinti che questo numero aumenterà a ridosso della fine del pomeridiano.

"Solo 12? Impossibile", "Troppe eliminazioni, non ci credo", "Per me alla fine saranno 15 le maglie", "No, sono pochissimi", "I professori non sapranno scegliere, già lo so", "Anna Pettinelli preferisce Opi a Elena, follia", "Non ci credo neanche se lo vedo", "Per me è uno scherzo", si legge su X il 5 febbraio.

Le scelte degli insegnanti di canto

Sempre nel corso del daytime di Amici del 5 febbraio sono state svelate le preferenze dei tre professori di canto sui componenti delle loro squadre.

La produzione ha chiesto ai docenti di escludere un loro alunno dal cast del serale, e queste sono state le loro decisioni: Anna Pettinelli manderebbe a casa Elena (quindi porterebbe con sé Opi e Gard), Lorella Cuccarini lascerebbe fuori Lorenzo (più indietro rispetto a Michele e Angie) e Rudy Zerbi non promuoverebbe Valentina (direbbe sì a Plasma, Caterina e Riccardo).