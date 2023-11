Durante la 19^ puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha messo al corrente Letizia Petris di alcune dichiarazioni rilasciate dalla sua ex Nicole Conte che ha parlato di presunti tradimenti e violenze. Al termine della diretta la concorrente si è sfogata e ha ipotizzato che sua mamma sia arrabbiata e che possa avviare azioni legali nei confronti della sua ex, visto che la situazione va avanti da un paio di anni a questa parte.

Le dichiarazioni di Nicole

Nella precedente puntata, Letizia Petris è tornata a parlare della relazione avuta in passato con una donna.

A tal proposito ha spiegato di averla interrotta perché suo padre non riusciva ad accettarla, ma al momento della rottura nutriva ancora un forte sentimento.

Lunedì 13 novembre, Alfonso Signorini ha fatto vedere un post pubblicato da Nicole Conte in cui sostiene che Letizia non sia sparita dalla sua vita, visto che avrebbe avuto un acceso confronto con Francesca (attuale fidanzata di Nicole) e in varie occasione le avrebbe intimato di stare attenta. Inoltre la ex di Letizia ha parlato di un presunto episodio di violenza subito da parte di Petris: "Mi ha schiaffeggiato". Nicole Conte ha anche insinuato che Letizia mentre era fidanzata con lei sentiva altre persone. Infine l'ex fidanzata dell'attuale concorrente del GF ha detto di non credere al flirt con Paolo Masella.

La reazione di Letizia Petris

In puntata, Letizia Petris ha preferito non entrare nel merito. Tuttavia si è detta basita e ha spiegato ad Alfonso Signorini che in alcune casi determinate situazioni non andrebbero rese pubbliche su un social network.

Terminata la diretta, la concorrente si è sfogata con Fiordaliso, Angelica Baraldi e Anita Olivieri.

Letizia Petris si è preoccupata per la reazione che potrebbe aver avuto sua mamma guardando la tv: "Mia mamma è nera in questo momento. Non voglio dire una roba ma... fa partire una denuncia. Ragazze è grossa questa. Cento per cento. Sono anni che andiamo avanti".

Letizia si copre il mic,tanto ne potete parlare dopo, chiudono live alle 2 e lo sapete.Che pagliacciata NON è un reality questo!🎪 #grandefratello pic.twitter.com/0pzVKMXqtq — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) November 14, 2023

Il commento di alcuni concorrenti

In seguito allo sfogo di Letizia Petris, Fiordaliso l'ha rassicurata sostenendo che sua mamma non può avercela con lei.

A tal proposito l'artista ha affermato: "Tua mamma è una donna con la mente aperta. Farà le sue mosse quindi e no, non con te".

Invece Rosy Chin parlando con Paolo Masella ha confidato di non fidarsi più di Letizia Petris, poiché nel raccontarle la storia avuta con Nicole ha omesso la vicenda dei presunti episodi di violenza. La chef italo-cinese è rimasta sulla sua posizione perché lontano dai riflettori ha avuto modo di conoscere la ex fidanzata di Letizia. Poco prima Chin, parlando con Angelica Baraldi si era detta dispiaciuta per non essere stata a conoscenza delle sofferenze di Nicole.