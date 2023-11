Durante la 16^ puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha punzecchiato i concorrenti a causa dell'assenza di dinamiche nella casa. Prendendo spunto da una clip di Fiordaliso che criticava tutti i concorrenti più giovani, il conduttore li ha invitati ad abbandonare il gioco se dopo un mese sentono già la mancanza dei loro affetti, aggiungendo che molte persone pagherebbero oro per entrare nella casa.

La reazione di Signorini

Dopo aver mandato in onda la clip di Fiordaliso, Alfonso Signorini ne ha approfittato per punzecchiare i concorrenti a causa dell'assenza di dinamiche: "Non venite al Grande Fratello se state poi in giardino in crisi, perché ci sono tante persone che sognano di stare lì".

Poi il conduttore si è rivolto a Ciro Petrone, che da un po' di giorni non sembra essere più lo stesso all'interno del Reality Show: "È da settimane che non ti muovi, devi darti una mossa. Se non state bene dentro la casa, uscite". Per tutta risposta, il concorrente ha precisato di non essere molto attivo nelle dinamiche poiché la notte ha difficoltà a prendere sonno.

La replica dei concorrenti ai Fiordaliso

Nella clip Fiordaliso aveva fatto diverse critiche in particolare a Letizia Petris, Paolo Masella, Mirko Brunetti, Giuseppe Garibaldi e Angelica Baraldi, i quali quindi sono stati incalzati da Signorini a dare una risposta.

A quel punto Letizia ha accettato l'opinione della coinquilina. Paolo si è invece soffermato su Letizia spiegando: "Se ha una situazione complicata non deve sentirsi costretta dalle circostanze".

Mirko Brunetti invece ha precisato di avere le idee chiare su cosa fare con Greta Rossetti e con Perla Vatiero: quest'ultima appartiene al passato in quanto sua ex, mentre con Greta vuole vivere il presente.

Angelica Baraldi ha confidato che all'interno della casa di Cinecittà ha parlato spesso del suo fidanzato Rick e che i suoi compagni d'avventura non vedono l'ora di conoscerlo, mentre in merito al fatto che cucini solo per sé stessa ha ribadito di avere il terrore che i suoi piatti vengano contaminati dal glutine, in quanto è celiaca.

Infine Giuseppe Garibaldi ha preferito non replicare alle affermazioni di Fiordaliso.

Il commento di Beatrice Luzzi

Prima di passare a un altro argomento, Alfonso Signorini ha chiesto un commento sul tema a Beatrice Luzzi, la quale si è detta d'accordo con Fiordaliso sul fatto che i concorrenti più giovani non prendono mai l'iniziativa, aggiungendo che dovrebbero lasciarsi andare un po' di più e avere il coraggio di sbagliare, anche perché il Grande Fratello è un'esperienza unica e irripetibile.