Nei futuri episodi della soap opera turca Terra Amara si sentirà parlare nuovamente del defunto Yilmaz Akkaya. A tirarlo in ballo sarà Sermin, scagliandosi contro Zuleyha in un'intervista per la messinscena attuata quando mise piede a Cukurova: "Yilmaz e Zuleyha erano amanti e dissero di essere fratelli”.

Intanto Gulten renderà felicissimo il marito Cetin con la notizia della sua gravidanza, mentre Fikret non si fiderà di Hakan, un uomo che farà breccia nel cuore di Zuleyha.

Hakan conquista Zuleyha, Fikret non si fida del nuovo compagno della cognata

Nelle puntate della quarta e ultima stagione Zuleyha si getterà tra le braccia di Hakan, ma a sua insaputa sarà in combutta con Abdülkadir Keskin per vendicarsi di suo marito Demir e di Ali Rahmet Fekeli. Per iniziare Hakan assisterà all’omicidio di Umit, che morirà per mano di Zuleyha in maniera accidentale dopo aver rapito Adnan. Mentre Zuleyha chiederà aiuto a Fikret e ad Ali Rahmet Fekeli, Hakan farà gettare il cadavere della dottoressa Kahraman da una scogliera dagli uomini di Abdülkadir facendo credere che sia deceduta a causa di un incidente con la sua automobile.

Successivamente Altun farà la conoscenza di Hakan quando la salverà da due banditi.

Con il passare dei giorni Hakan conquisterà Zuleyha facendo preoccupare Fikret, poiché sarà convinto che il nuovo compagno di sua cognata sia pericoloso e avrà l’impressione che nasconda qualcosa.

Betul e Sermin vogliono vendicarsi di Altun, Gulten è incinta

Nel contempo appena Zuleyha caccerà lei e sua madre Sermin della villa, Betul pianificherà la sua vendetta contro la fanciulla: “Dobbiamo dare l'impressione che siamo in miseria.

Va detto che Zuleyha è responsabile di tutto quello che ci sta accadendo”. A questo punto anche se frequenteranno dei ristoranti di lusso, Sermin e Betul andranno a vivere in una vecchia casa proprio con l’obiettivo di far credere agli abitanti di Cukurova che Altun sia stata cattiva con loro.

Sermin inizierà a mettere Zuleyha in cattiva luce, rivelando a un giornalista chi era prima di diventare la signora Yaman.

In poche parole la donna farà presente che Altun fece innamorare suo cugino Demir di lei, nonostante fosse legata sentimentalmente a Yilmaz in segreto: “Una sarta e un meccanico arrivano in una città senza soldi e diventano le persone più ricche del posto”. Ben presto Zuleyha giustificherà il suo atteggiamento in una conferenza stampa, accusando Sermin e Betul di aver rubato dei soldi dall’azienda Yaman.

Nel contempo Gulten sorprenderà il marito Cetin, rivelandogli di essere incinta: “Non dimenticherai mai questo giorno. Diventerai padre".