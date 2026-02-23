La puntata di Uomini e donne del 23 febbraio è stata dedicata anche a Sara Gaudenzi e sui social c'è chi non si è risparmiato in critiche sia nei confronti della ragazza che verso la redazione. Un'ampia fetta di pubblico non apprezza la tronista e l'eccessivo spazio che le starebbero dando da settembre, anche perché fino ad ora non avrebbe costruito nulla di concreto con i tanti corteggiatori che ha conosciuto e baciato in esterna.

Malcontento generale su Sara

Oggi, 23 febbraio, è stato trasmesso in tv il primo bacio tra Sara e Alessio, ma anche la lite che hanno avuto i due dopo un momento così romantico in esterna.

Ogni volta che Gaudenzi si accomoda al centro e inizia a discutere con i suoi pretendenti, però, sui social vengono pubblicati tanti commenti negativi sia su di lei che sul percorso che sta facendo nel programma da settembre.

Un parere che sembrano condividere molti fan del dating-show, dunque, è quello secondo il quale la ragazza avrebbe dovuto lasciare la trasmissione dopo le autoeliminazioni di Marco e Jakub, perché è proprio da quel momento che una parte del pubblico ha smesso di provare interesse per questo trono.

Critiche e dubbi sui social

Anche mentre era in onda la puntata di Uomini e donne del 23 febbraio sui social sono apparsi molti commenti negativi su Sara e sul suo trono.

"Lei è così finta e noiosa, basta", "Un trono senza senso, meglio mettere la tv in modalità muto", "Una recita sempre uguale a sé stessa, non se ne può più", "Lei è sul trono da settembre e ci rimarrà fino a maggio, follia", "Sono esasperata", "Ma qualcuno può farle capire che sarebbe l'ora di abbandonare?", "Liberateci", "Ma da chi è protetta?

", "La difendono sempre tutti a priori, deve stare molto simpatica a Maria e alla redazione", si legge su X in queste ore.

In arrivo nuove anticipazioni di Uomini e donne

Il 23 e il 24 febbraio si registreranno nuove puntate di Uomini e donne, e gli spoiler che trapeleranno dallo studio aggiorneranno il pubblico sui percorsi dei due tronisti del cast.

Sara sembra essere molto indecisa tra Alessio e Matteo, invece Ciro sta frequentando tre ragazze (Alessia, Elisa e Martina) e sostiene di provare un forte interesse per tutte allo stesso modo.