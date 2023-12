Il risveglio di Lara manderà in crisi Roberto e Marina. I due, infatti, nel corso degli episodi Un posto al sole in onda dall'11 al 15 dicembre saranno molto preoccupati per ciò che potrebbe ricordare dell'aggressione, in quanto, se le indagini dovessero giungere a Gabriella Sebillo verrebbe fuori il loro coinvolgimento. Come se non bastasse dovranno anche far fronte alla crescente voglia di Ida di affermare la sua maternità. Nel frattempo, Ornella salverà la vita a Don Raimondo, nonostante ciò sarà decisa a fare domanda di prepensionamento mentre Niko penserà che Alberto non vada al lavoro per cercare Clara, ma la verità sarà molto diversa.

Marina e Roberto temono che le indagini arrivino a loro

Lara si risveglierà dal coma e Marina e Roberto proveranno a capire cosa la donna ricordi dell'aggressione. I due, infatti, come rivelano le anticipazioni settimanali Upas, temeranno che la Martinelli possa fare il nome di Gabriella Sebillo e di fatto comprometterli visto che gli inquirenti non ci metterebbero molto ad arrivare a capire che sono direttamente coinvolti nel tentato omicidio ai suoi danni. Come se ciò non bastasse, i due dovranno anche fronteggiare una nuova spiazzante richiesta di Lara e le rivendicazioni di Ida sulla maternità del piccolo Tommaso. Tutto ciò andrà a minare il fragile equilibrio raggiunto tra loro e la ragazza.

Nel frattempo, Ornella salverà la vita a Don Raimondo ed anche Luca le renderà merito, ma ciò non le farà cambiare idea circa la decisione di lasciare il lavoro e non serviranno a nulla nemmeno gli insistenti tentativi di Raffaele e Viola.

Rossella e Riccardo hanno un duro scontro

Rossella sarà alle prese con l'organizzazione del suo matrimonio, ma le tante spese la porteranno a decidere di fare diversi tagli.

Tutto questo rischierà di creare delle tensioni tra Silvia e Michele. La donna, poco dopo, confesserà a Giancarlo che l'ex marito non sta partecipando alle spese per il matrimonio della figlia e lui non risparmierà critiche al giornalista. In seguito, Rossella prenderà una decisione importante sul piano lavorativo. La ragazza sarà decisa a prestare servizio sulle ambulanze, ma questo suo proposito non piacerà affatto a Riccardo e diventerà motivo di scontro tra loro.

Nunzio, al contrario, le darà inaspettatamente tutto il suo sostegno. La ragazza, non si lascerà sopraffare dalla lite con il futuro marito e sarà determinata a perseguire il suo obiettivo di lavorare sulle ambulanze mentre Nunzio scoprirà che Michele è in difficoltà economiche ed è per quello che non riesce a partecipare alle spese per le nozze della figlia. Nel frattempo, Marina e Roberto già preoccupati dallo strano cambiamento di Lara, la quale dichiarerà di essersi pentita per il male che ha fatto, avranno il timore che la vicinanza tra Diego e Ida renda difficile mantenere il segreto della ragazza.

Marina e Roberto proveranno ad allontanare Ida e Diego

Ida e Diego saranno sempre più vicini e tra loro sembrerà iniziare a nascere un sentimento delicato.

Ciò preoccuperà Marina e Roberto, i quali cercheranno un modo per allontanarli e con un escamotage riusciranno a convincere la giovane a partire per la Polonia. Tuttavia, dietro la loro richiesta si nasconderà una strategia molto complessa e alquanto pericolosa.

Nel frattempo, Ornella si preparerà a presentare la domanda di prepensionamento mentre Samuel sentendosi in colpa per aver tradito Speranza, capirà che è giunto il momento di prendere una decisione definitiva. La ragazza, però, si illuderà che tra loro possa tornare tutto come prima mentre Mariella e Guido capiranno cosa sta accadendo e decideranno di intervenire. Infine, Niko crederà che le assenze di Alberto allo studio siano dovute alle ricerche di Clara, ma sarà ben lontano dalla realtà.

Ipotesi sulla storyline di Marina e Roberto

La decisione di Marina Giordano e Roberto Ferri di far partire Ida per la Polonia sarà solo una soluzione temporanea per allontanarla da Diego, ma i due giovani sembrano destinati a riavvicinarsi.

Secondo alcune ipotesi in futuro Diego potrebbe indurla in qualche modo a dire la verità sul piccolo Tommy e a decidere di raccontare tutto alla polizia. Un risvolto che sarebbe inaccettabile per Roberto e Marina, i quali in tal caso si troverebbero costretti a correre ai ripari per evitarlo.