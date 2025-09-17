Matteo Basile si renderà protagonista di un gesto veramente indegno nei confronti dell'amico Jimmy Poggi. Lo spavaldo ragazzino, infatti, stando alle anticipazioni Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 22 al 26 settembre, si vendicherà di lui rischiando di rovinare irrimediabilmente l'amicizia con Camillo. Nel frattempo, Agata si risveglierà dal coma e ciò potrebbe portare Michele a rivedere i suoi piani. Roberto Ferri vivrà momenti sempre più difficili mentre Eduardo cercherà di cambiare definitivamente vita.

Un posto al sole, anticipazioni 22-26 settembre: Vinicio dimostra il suo valore

Marina farà di tutto per aiutare Roberto, provando nuovamente a far capire a Vinicio che suo fratello Gennaro lo sta soltanto manipolando, ma lui non vorrà crederle ed anzi rafforzerà maggiormente il rapporto con suo fratello. Poco dopo, aver parlato con lasignora Giordano, il ragazzo avrà la giusta occasione per dimostrare quanto vale grazie ad un imprevisto al caseificio. Nel frattempo, Ferri aspetterà con ansia che le misure restrittive nei suoi confronti si allentino, ma le cose non andranno come sperato visto che la sua situazione si complicherà. Guido, invece, cercherà di sorprendere Mariella con un corteggiamento originale, ma avrà delle difficoltà che però potrebbe superare grazie all'involontario aiuto di Samuel e Micaela.

Michele ricorda Giancarlo Siani

Silvia sarà preoccupata per Michele e così gli consiglierà di prendersi una pausa dal lavoro, ma lui penserà bene di organizzare un'intervista con Paolo Siani per poter ricordare suo fratello Giancarlo, a quarant'anni dalla sua morte. La trasmissione avrà un gran successo e Michele sarà ancor più dedito al suo lavoro finendo per trascurare la vita privata. Tuttavia, sua moglie Silvia, questa volta, non sembrerà disposta a sopportarlo. Il giornalista, dunque, ad un certo punto, deciderà di accettare i consigli dei suoi cari e si prenderà una pausa, ma proprio allora arriverà una notizia importante dall'ospedale riguardante Agata. Intanto, Guido riuscirà ad esaudire un desiderio di Mariella sorprendendola completamente mentre Gianluca darà l'impressione di star nascondendo qualcosa.

Rosa, invece, proverà a minimizzare alcuni segnali della malattia di Luca.

Agata si risveglia, Matteo si vendica

Con il processo ormai alle porte, Eduardo deciderà di cercarsi un lavoro, ma il quartiere non lo accoglierà nel modo in cui aveva sperato e così si scontrerà con la dura realtà. L'uomo, poco dopo, si arrabbierà molto a causa di una scritta offensiva nei suoi confronti, ma tanto Alberto quanto Pino lo criticheranno aspramente per come si è comportato. Nel frattempo, Michele andrà a trovare Agata che si è risvegliata dal coma e Silvia avrà il timore che questo avvenimento possa mettere in discussione i loro progetti futuri. Poco dopo, Matteo manterrà la parola data e si vendicherà di Jimmy mettendo a rischio la sua amicizia con Camillo.

Infine, Renato a causa di un guasto tecnico di Marzia e all'intervento di Manuela, potrebbe finalmente guarire dalla dipendenza tecnologica e riscoprire il rapporto con suo cognato Raffaele.

Jimmy rompe con Matteo? Ipotesi nuove trame

Jimmy subirà una vendetta tremenda da parte di Matteo, il quale non avrà nessuna intenzione di fare un passo indietro. Il suo gesto, come detto, metterà a serio rischio l'amicizia del giovane Poggi con Camillo, ma non è detto che le cose vadano davvero così. Il figlio di Niko, in fondo, è un ragazzino dolce e sensibile e sa distinguere molto bene cosa è giusto e cosa no per cui seppur al momento non ci sono anticipazioni in tal senso è molto probabile che rompa definitivamente con Basile e ricostruisca pian piano il suo rapporto con Camillo.