Ernesto Russo, ex corteggiatore di Ida Platano, ha rotto il silenzio a pochi giorni dall'addio a Uomini e donne. L'uomo ha spiegato di aver scelto di lasciare il programma perché deluso da alcuni atteggiamenti di Ida, arrivando alla conclusione che lui e la tronista siano "due mondi diversi".

Ernesto deluso da Ida: 'Mi ha fatto le condoglianze una settimana dopo'

Ernesto Russo ha lasciato Uomini e donne nella registrazione del 15 gennaio. In attesa della messa in onda della puntata, Ernesto ha rotto il silenzio e ha spiegato i reali motivi che lo hanno spinto a lasciare il programma.

Stando alle sue parole sarebbe successo qualcosa di serio tra lui e Ida. In un'intervista rilasciata a Isa e Chia, l'ex corteggiatore ha svelato di esserci rimasto male soprattutto per l'indifferenza dimostrata dalla tronista in relazione a un lutto che lo ha colpito di recente. Il corteggiatore, infatti, ha dichiarato che la sua delusione deriva dal fatto che Ida, nonostante fosse a conoscenza del suo lutto, gli avrebbe fatto le condoglianze una settimana dopo.

Ernesto svela i motivi dell'addio: 'Io e Ida siamo due mondi diversi'

Stando alle sue parole, dunque, lui non ha lasciato il programma per via dell'interesse che Ida nutre per Mario. Di certo il fatto che lei abbia rincorso il corteggiatore supplicandolo di non andare via aveva già raffreddato i rapporti tra di loro.

La vicenda riguardante il lutto ha fatto precipitare le cose e ha spinto Ernesto a prendere la decisione di lasciare Uomini e donne.

Ha ringraziato invece Maria De Filippi che si è dimostrata empatica nei suoi riguardi. L'ex corteggiatore ha ricordato come la conduttrice gli abbia subito domandato come stesse, non appena lo ha rivisto in studio dopo il lutto.

Ad oggi l'uomo non può far altro che fare una constatazione: "Io e Ida siamo due mondi diversi".

Le esperienze di Ernesto Russo a Uomini e donne

L'addio di Ernesto a Uomini e donne ha lasciato spiazzati i fan, visto che molti tifavano per lui. Non è detto che in futuro non possa fare ritorno nel programna, magari come cavaliere del Trono Over.

D'altronde lui, prima di corteggiare Ida, aveva già avuto un'esperienza come cavaliere. Era il 2015 quando aveva scelto di cercare la sua anima gemella a Uomini e donne. A quel tempo uscì dal programma con Laura Cola, ma la loro storia era naufragata nel giro di poco. Ernesto ha poi cambiato vita, girando il mondo per anni, sino alla decisione di tornare in Italia per dedicarsi a un nuovo progetto legato alla ristorazione. Ha cercato di rimettersi in gioco anche nell'ambito sentimentale decidendo di corteggiare Ida, ma l'amore non è sbocciato.