Nelle puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 dal 26 febbraio al 1 marzo non ci sarà la scelta di Brando Ephrikian. Il tronista sta rimandando la decisione e questo porterà Raffaella a sbottare in studio. Novità invece nel percorso di Ida Platano che comincerà a conoscere meglio i due nuovi corteggiatori Daniele e Marco. Da segnalare anche il ritorno in trasmissione di Mario Cusitore.

Brando non sceglie, Raffaella non ne può più

Anche in questa nuova settimana di programmazione, il pubblico non assisterà alla scelta di Brando. Il 22enne di Treviso non ha ancora preso una decisione si ritroverà ancora in bilico tra Raffaella e Beatriz.

Stando a quanto già registrato il 19 e il 20 febbraio scorso, Brando continuerà a uscire in esterna con le due corteggiatrici. Raffaella in studio, ammetterà di provare dei sentimenti forti per lui e chiederà al giovane quanto manchi alla scelta. Lui in tutta risposta le dirà che non manca molto. Vorrà godersi ancora le ultime esterne per poi prendere finalmente una decisione.

In una delle puntate in onda a partire dal 26 febbraio su Canale 5 si vedrà Raffaella sempre più insofferente a tutta la situazione. La ragazza dichiarerà di non poterne più: non riesce più a stare in studio ad aspettare e quindi esorterà Brando a darle qualche dimostrazione.

Mario ritorna a U&D ma Ida non lo porta in esterna

In attesa della scelta di Brando, in queste nuove puntate il pubblico assisterà al ritorno di Mario Cusitore. Il corteggiatore verrà perdonato da Ida Platano e le porterà anche un regalo per dimostrarle il suo interesse: si tratta di un peluche con dei palloncini a forma di cuore.

Le anticipazioni rivelano che Ida, nonostante la riappacificazione, non porterà Mario in esterna, preferendo uscire invece con gli altri corteggiatori. Mario non la prenderà bene e si lamenterà con Ida dicendole che se non lo porta in esterna, non può rimediare ai suoi errori. Da segnalare che l'altro corteggiatore Sergio è stato eliminato.

Il punto sul trono di Brando

Sono passati ormai cinque mesi dall'inizio del trono di Brando Ephrikian e ancora non è arrivato a una scelta. Non sorprende dunque che le sue corteggiatrici siano stanche, così come lo è il pubblico di Uomini e donne. Anche sui social i fan del dating di Maria De Filippi manifestano un certo malumore, accusando il tronista di voler allungare il brodo.

In molti paragonano il suo percorso a quello dell'ex tronista Federico Nicotera. Anche quest'ultimo faticava ad arrivare a una scelta, salvo poi decidere di uscire con Carola Carpanelli, con cui aveva vissuto alti e bassi nel programma. Proprio come il percorso di Brando con Beatriz.