Mida riesce ad ottenere l'ambita maglia del Serale e ciò nonostante i continui attacchi di Anna Pettinelli. E' ciò che rivelano le anticipazioni riguardanti la nuova puntata del pomeridiano di Amici in onda domenica 25 febbraio 2024. Sarà Lorella Cuccarini a consegnare la maglia oro al cantante di Rossofuoco che, poco prima, era finito in lacrime per gli attacchi della speaker radiofonica. Da segnalare che oltre a Mida, in questa nuova puntata anche Petit e Lucia riusciranno ad ottenere il pass per la Serale di Amici mentre Malia verrà eliminato da Rudy Zerbi.

Mida in lacrime per i continui attacchi di Anna Pettinelli

Le anticipazioni sul nuovo pomeridiano di Amici di Maria De Filippi parlano di un nuovo scontro tra Mida e Anna Pettinelli. Alla speaker radiofonica non piace proprio il giovane allievo di Lorella Cuccarini e non ne ha mai fatto mistero, affidandogli ogni qualvolta dei compiti assai difficili da superare. In questa puntata, Mida dovrà affrontare un nuovo compito sulle note di 'Vivo per lei' assegnatogli da Anna in settimana. Mida dedicherà il brano alla nonna che non c'è più. Compito non superato secondo il giudizio di Anna Pettinelli che gli darà un quattro. Mida sarà stanco dei continui attacchi della maestra Pettinelli e non riuscirà a trattenere le lacrime.

L'allievo ammetterà di non aver vissuto bene questi ultimi mesi, proprio per via di quella che lui definisce una ossessione di Anna verso di lui.

Mida al Serale, così come Petit e Lucia

A questo punto, Lorella Cuccarini interverrà in difesa del suo allievo e non solo gli farà cantare il suo singolo Rossofuoco ma gli darà anche la maglia del Serale.

Mida finalmente potrà sorridere e prima di andare al suo posto, farà il famoso balletto di Gaia, diventato ormai una tradizione per tutti gli allievi che riescono a conquistare l'ambita maglia color oro. Mida non sarà l'unico ad ottenere il pass per la fase finale del programma. Rudy Zerbi consegnerà la maglia del serale a Petit mentre Emanuel Lo a Lucia.

Da segnalare invece l'eliminazione di Malia, giunto ultimo nella gara delle cover, giudicata da Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionare. Prima che Malia lasci definitivamente lo studio, Maria De Filippi gli farà sapere che è molto apprezzato da Madame.

Il punto sulle maglie del Serale

Con la messa in onda del pomeridiano del 24 febbraio saranno otto gli allievi che sino ad ora hanno conquistato la maglia del Serale: Mida, Petit e Lucia vanni ad aggiungersi a Dustin, Gaia, Martina, Marisol e Holden. Ovvero quattro ballerini, di cui due di Alessandra Celentano, e quattro cantanti. Mancano ancora due puntate prima dell'inizio del Serale di Amici e ci sono da assegnare ancora sette maglie visto e considerato che alla fase finale del programma accederanno 'solo' 15 allievi'.