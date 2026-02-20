Oggi, 20 febbraio, i fan di Zeudi Di Palma hanno ricevuto una bellissima notizia: la prossima settimana la 24enne sarà a Sanremo e racconterà le emozioni del Festival in un appuntamento quotidiano in radio. L'ex Miss Italia, infatti, figura nella lista dei content creator che l'agenzia Wannabe ha scelto per quest'avventura così speciale in trasferta nella città dove si svolge la popolare kermesse canora.

Importante traguardo professionale per Zeudi

In live su Twitch Zeudi l'aveva anticipato che nei prossimi giorni avrebbe fatto qualcosa di speciale, e in queste ore si è saputo cosa.

L'agenzia di spettacolo che si occupa Di Palma, infatti, ha anticipato che dal 24 al 28 febbraio la ragazza sarà a Sanremo insieme ad altri content creator.

Ogni giorno dalle 12:00 alle 16:00, infatti, Monkey's Radio darà spazio a due talent di Wannabe per raccontare le emozioni che si respirano dietro le quinte del Festival e per commentare le canzoni in gara.

L'ex Miss Italia è stata scelta per quest'avventura e con lei ci saranno Jenny De Nucci, Ludovica Coscione, Ludovica Bizzaglia e tanti altri "artisti" molto popolari sui social.

L’AGENZIA WANNABE INAUGURA A SANREMO CASA WANNABE, IL NUOVO HUB DIGITALE DEL FESTIVAL IN COLLABORAZIONE CON MONKEY’S RADIO🎙️ con Zeudi Di Palma💜



monkey’s radio: https://t.co/s857QIMI19



articolo: https://t.co/SbxbIqR8GX#zeudiners #Sanremo2026 pic.twitter.com/sf85N7thuz — 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝘅 (@iosonomartix) February 20, 2026

La reazione della community

La notizia che Zeudi sarà coinvolta in un nuovo progetto legato al Festival di Sanremo, ha entusiasmato tutti i suoi sostenitori.

"Zeudi sempre al top", "Sono così felice per lei", "Guarderò Sanremo per la prima volta", "Non vedo l'ora", "Wow", "Zeudi ha scelto l'agenzia giusta", "Forza", "Andiamo tutti a Sanremo", "Complimenti", "Zitta zitta sta facendo strada", "Che bello", "Lei non ha bisogno delle interviste a Verissimo", si legge su X il 20 febbraio.

Il rumor sull'Isola dei famosi

Sempre oggi, 20 febbraio, si è diffusa l'indiscrezione sulla possibile partecipazione di Zeudi all'Isola dei famosi, e tra i suoi fan c'è chi è un po' scettico a riguardo.

"Forse andrebbe bene come ospite per qualche giorno, ma come concorrente no", "Non lo so, meglio altro", "Per me non è vero, non ce la farebbe", "Un altro reality? Difficile", "Potrebbe farlo all'estero, non in Italia", "Mi piacerebbe vederla in tv tutti i giorni, però non so se sarebbe adatta a questo format", si legge su X in queste ore.