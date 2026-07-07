Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, il piano messo in atto da Yildiz e Sahika contro Ender raggiungerà il suo obiettivo. Convinto che la moglie abbia urlato contro il piccolo Halit Can, l'imprenditore perderà il controllo, decidendo di mettere fine al loro matrimonio e di cacciarla dalla villa.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Halit accusa Ender di maltrattamenti

Dopo aver ascoltato una registrazione manipolata, Halit affronterà Ender. "Come hai potuto urlare contro il mio bambino?", le dirà, sostenendo di aver sentito con le proprie orecchie la donna intimare al piccolo di smetterla di piangere.

Ender resterà sconvolta dall'accusa e cercherà di difendersi. "Ma di cosa stai parlando? Non ho mai urlato contro Halit Can", ribatterà, spiegando che, in quel momento, stava rimproverando Aysel e non il bambino.

Ender svela la trappola di Yildiz e Sahika

Resasi conto dell'origine di quelle accuse, Ender capirà chi potrebbe esserci dietro, sostenendo che Yildiz e Sahika abbiano agito insieme per rovinarla.

"Yildiz e Sahika ormai sono una squadra. Hanno manipolato quella registrazione", dirà al marito, invitandolo a non cadere nella loro trappola ordita alla vigilia dell'udienza per l'affidamento di Halit Can. Le spiegazioni della moglie, però, non serviranno a fargli cambiare idea: convinto della colpevolezza della donna, l'imprenditore resterà del tutto irremovibile.

Halit chiede il divorzio e caccia Ender

Di fronte all'inutilità del confronto, Halit deciderà di troncare definitivamente la discussione e ordinerà a Ender di lasciare immediatamente la villa: "Sali di sopra, prepara le tue cose e vattene. Questo matrimonio è finito".

Subito dopo, l'imprenditore concluderà il confronto annunciandole che il suo avvocato le farà avere al più presto i documenti per il divorzio, intimandole di firmarli senza creare ostacoli.

Per scoprire come si evolverà lo scontro tra Halit ed Ender, l'appuntamento con le nuove puntate di Forbidden Fruit è dal lunedì al venerdì alle ore 14:05 su Canale 5. Gli episodi della soap sono disponibili anche in streaming, in diretta o on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.