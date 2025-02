Dal 18 febbraio 2025 su Netflix arriva Court of Gold: il Basket alle Olimpiadi di Parigi, un documentario che racconta il torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Conosciuto con il titolo originale L'Or à bout de bras, il film offre uno sguardo esclusivo dietro le quinte della competizione più prestigiosa, con Team USA, Francia, Serbia e Canada pronti a darsi battaglia per la medaglia d’oro.

Un dominio in discussione: Team USA e la sfida olimpica

Se un tempo la supremazia di Team USA nel basket sembrava indiscutibile, oggi il panorama è cambiato. Documentari come The Redeem Team hanno già mostrato come il dominio americano sia stato messo in discussione negli ultimi decenni, e Court of Gold analizza questa nuova realtà. Francia e Serbia, con roster pieni di stelle NBA e strategie solide, rappresentano un pericolo concreto per gli Stati Uniti, mentre il Canada ha costruito una squadra competitiva come mai prima d’ora.

Le telecamere di Court of Gold entrano nei ritiri delle squadre, negli spogliatoi e nelle riunioni tecniche, offrendo uno sguardo autentico sulla preparazione atletica e mentale di questi campioni.

Il documentario esplora il duro lavoro, le strategie e le pressioni a cui gli atleti sono sottoposti, raccontando le difficoltà affrontate da Team USA e dagli altri protagonisti del torneo. Il format è ormai consolidato in questo tipo di documentari Netflix, che con The Last Dance ha ormai fatto scuola.

Un basket globale e sempre più competitivo

I tempi in cui Team USA dominava incontrastato sono lontani, come dimostrato dalla sorprendente sconfitta alle Olimpiadi del 2004 o dalle difficoltà affrontate ai Mondiali FIBA. Court of Gold mostra come il basket sia diventato uno sport veramente globale, con giocatori internazionali capaci di competere alla pari con le stelle americane.

Questa edizione dei Giochi Olimpici ha messo in luce il livello altissimo del basket mondiale e il fatto che l’oro non fosse affatto scontato per gli USA.

Il Team USA che ha partecipato al torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 era infatti allestito con una selezione di stelle NBA e giovani talenti:

LeBron James – Il veterano dei Los Angeles Lakers, già medaglia d’oro nel 2008 e 2012

– Il veterano dei Los Angeles Lakers, già medaglia d’oro nel 2008 e 2012 Stephen Curry – Considerato uno dei migliori tiratori della storia

– Considerato uno dei migliori tiratori della storia Kevin Durant – Già tre volte campione olimpico (2012, 2016, 2020)

– Già tre volte campione olimpico (2012, 2016, 2020) Jayson Tatum – Tra i migliori giovani della lega

– Tra i migliori giovani della lega Devin Booker – Uno dei migliori realizzatori NBA, già presente a Tokyo 2020

– Uno dei migliori realizzatori NBA, già presente a Tokyo 2020 Joel Embiid – Naturalizzato statunitense, il centro dei Philadelphia 76ers è uno dei più dominanti della lega

– Naturalizzato statunitense, il centro dei Philadelphia 76ers è uno dei più dominanti della lega Anthony Davis – Campione NBA con i Lakers, fondamentale sotto canestro

– Campione NBA con i Lakers, fondamentale sotto canestro Damian Lillard – Playmaker esperto, capace di gestire la pressione nei momenti decisivi

– Playmaker esperto, capace di gestire la pressione nei momenti decisivi Bam Adebayo – Già presente nel 2020, un pilastro difensivo e leader della squadra

– Già presente nel 2020, un pilastro difensivo e leader della squadra Tyrese Haliburton – Giovane talento in crescita, capace di dare energia al gruppo

– Giovane talento in crescita, capace di dare energia al gruppo Anthony Edwards – Stella emergente della NBA, dotato di grande atletismo e capacità di segnare

– Stella emergente della NBA, dotato di grande atletismo e capacità di segnare Jrue Holiday – Difensore d’élite e leader silenzioso, già decisivo a Tokyo 2020

– Difensore d’élite e leader silenzioso, già decisivo a Tokyo 2020 Derrick White – Giocatore versatile, apprezzato per il suo contributo difensivo e il gioco di squadra

Un documentario perfetto per gli amanti della pallacanestro

Con una regia dinamica e un accesso illimitato alle squadre e agli allenamenti, Court of Gold è un’esperienza imperdibile per chi ama il basket. L’attenzione ai dettagli, l’analisi tattica e le storie personali degli atleti rendono questo documentario un appuntamento fondamentale per comprendere meglio la nuova era del basket olimpico.