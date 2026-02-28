I nuovi episodi di Beautiful, vedono la Hope for the Future ancora una volta protagonista: Steffy si scontra con Ridge in quanto quest'ultimo continua a sostenere l'azienda di Hope e vuole darle una seconda possibilità. Anche Finn sembra essere spiazzato dall'atteggiamento della moglie nei confronti della Logan. Per quanto riguarda la paternità di Luna, Li si offre di fare il test del DNA a Bill.

Beautiful: le nuove trame

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Beautiful, vedono ancora una volta la Hope for the Future creare dei dissapori: Steffy vuole chiudere la linea a causa degli scarsi risultati, ma Ridge è convinto che chiuderla possa essere un'errore.

Durante la riunione in azienda, Brooke è stata esclusa: Ridge decide di dare una seconda opportunità a Hope, ma Steffy è in disaccordo. Inoltre l'uomo ha comunicato di voler abbandonare il ruolo di CEO per dedicarsi ada altri affari. Carter accetta di aiutare Steffy gestire l'azienda, Finn rimane spiazzato dall'atteggiamento che la moglie ha assunto nei confronti di Hope. Anche quest'ultima crede che dietro alla scelta di chiudere l'azienda, ci siano vecchi rancori legati alla famiglia Logan.

Per quanto riguarda il test del DNA per stabilire la paternità di Luna, Li si offre di effettuare l'esame a Bill per paura che Poppy possa manipolare il risultato.

Dove e quando vedere la soap americana

I fan di Beautiful possono seguirla dal lunedì al sabato su Canale 5, alle ore 13:40.

Chi invece intende seguire la tv soap americana in streaming può farlo sul sito di Mediaset Infinity nella sezione dedicata.

Il commentato di alcuni utenti del web

Beautiful è una delle serie più longeve e amate dal pubblico del piccolo schermo, tanto che le trame vengono anche commentate su X.

Un utente ha detto: "Steffy sta diventando ossessionata da Hope". Un altro utente ha aggiunto: "Bravo Ridge che decide di dare una seconda chance alla Hope for the Future". Tra gli utenti c'è chi ha commentato la trama legata alla paternità di Bill: "Fa bene Li a chiedere di effettuare il test, perché da Poppy mi aspetto di tutto". Un fan ha affermato: "Ma Li chi si crede di essere?". Infine c'è chi ha affermato: "Palese che Steffy vuole chiudere l'azienda di Hope per fargli un torto".