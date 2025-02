Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un nuovo episodio di gelosia per Giulia. Nella puntata che andrà in onda venerdì 7 marzo alle 16 su Rai 1, Giulia vedrà Gianlorenzo insieme a Delia e non gradirà la scena. Nel frattempo, lo staff del negozio si riunirà per fare il tifo per Michelino, che parteciperà allo Zecchino d'Oro. Enrico, invece, avrà un'illuminazione su quale tipo di cura adottare per salvare Adelaide.

Giulia Furlan vede Delia e Gianlorenzo insieme

Giulia Furlan andrà incontro a una cocente delusione quando vedrà Gianlorenzo Botteri insieme a Delia Bianchetti.

La stilista della Galleria Milano Moda, che non ha mai smesso di provare sentimenti per il suo ex collega, avrà un nuovo attacco di gelosia. Questa situazione preannuncia che i sentimenti di Giulia per Gianlorenzo potrebbero condurre a un triste epilogo per i due stilisti. Furlan sa che Rita è una spia di Tancredi e ha ormai visto anche gli abiti disegnati da Botteri. Con queste informazioni potrebbe rovinare la carriera del suo ex e il negozio degli avversari. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non chiariscono ancora quale scelta prenderà Giulia: se stare dalla parte di Tancredi, scegliendo quindi la carriera, o dalla parte di Botteri, scegliendo l'amore.

Lo staff de Il Paradiso delle signore fa il tifo per Michelino

Arriverà il tanto atteso giorno dell'esibizione a Bologna del piccolo Michelino, uno dei bambini in gara nell'edizione dello Zecchino d'Oro. Lo staff de Il Paradiso delle Signore si preparerà a fare il tifo per il figlio di Mirella direttamente dal negozio, dove tutti guarderanno in diretta televisiva l'evento canoro.

Rosa, invece, deciderà di non pubblicare l'intervista di Tancredi Di Sant'Erasmo e questa decisione provocherà un nuovo scontro con Marcello Barbieri. Ci sarà spazio anche per le vicende di Mimmo, che verrà convinto da Roberto Landi ad accompagnare Agata Puglisi a una mostra d'arte. Tale situazione inizierà a pesare al giovane Burgio.

Ci sarà poi un colpo di scena quando Enrico verrà raggiunto da una sorta di illuminazione, che potrebbe fargli capire come salvare la vita ad Adelaide, trovando la cura adatta per il suo problema al cuore.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Rita ha fotografato l'abito di punta della collezione di Botteri

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rita è riuscita a fotografare l’abito di punta e i bozzetti della nuova collezione di Gianlorenzo Botteri. La Venere è successivamente andata a riferire tutto a Tancredi, portandogli anche gli scatti. Di Sant'Erasmo ha poi chiesto a Giulia di rubare l'idea di Gianlorenzo e disegnare lo stesso abito di punta del negozio concorrente, ma la stilista ha manifestato all'imprenditore i suoi dubbi. Furlan non ha ancora deciso se tradire o meno Botteri.