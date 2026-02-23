Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano l’arrivo di un uomo misterioso, deciso a seguire da vicino la vita di due protagoniste. Nella puntata in onda giovedì 5 marzo alle 20:50 su Rai 3, farà infatti la sua comparsa un signore che osserverà con insistenza Micaela e Manuela, lasciando intuire che il suo interesse non è affatto casuale. Parallelamente, continuerà a crescere la tensione in due coppie storiche della soap: Raffaele e Ornella da una parte, Diego e Ida dall’altra, entrambi alle prese con incomprensioni e fragilità che rischiano di incrinare ulteriormente i loro rapporti.

Infine, Rossella sarà chiamata a fare i conti con un’importante riflessione sul proprio futuro professionale, un bivio che potrebbe portarla a scelte decisive.

Manuela e Micaela vengono spiate di nascosto da un uomo

Nella puntata di Un posto al sole del 5 marzo si respirerà un alone di mistero attorno alla figura di un uomo la cui identità, per ora, resta avvolta nel silenzio delle anticipazioni della soap partenopea. Si tratterà di un individuo che mostrerà un interesse fin troppo marcato per la vita delle gemelle Cirillo. Manuela e Micaela finiranno così nel mirino di questo enigmatico personaggio, deciso a scoprire qualcosa di più sul loro conto. Intanto, come ormai accade spesso, le due sorelle si ritroveranno protagoniste dell’ennesima lite, segno che la tensione tra loro continua a covare sotto la superficie.

Le trame non chiariscono ancora chi sia realmente quest’uomo misterioso, ma tra le ipotesi che circolano quella più accreditata sembra condurre a una figura mai esplorata fino in fondo: il loro padre. Un uomo di cui non si è mai saputo nulla, mai apparso in scena, nemmeno quando la madre delle gemelle è tornata a Napoli per stare accanto alle figlie. Un padre con cui Manuela e Micaela non hanno alcun rapporto e che, proprio per questo, potrebbe rappresentare un tassello narrativo pronto a sconvolgere gli equilibri.

Raffaele e Diego in crisi con le rispettive compagne

Nel frattempo, la trama si soffermerà anche sulle vicende della famiglia Giordano, dove padre e figlio si ritroveranno a vivere difficoltà molto simili nelle rispettive relazioni.

Raffaele continuerà a non trovare serenità con Ornella, e la tensione tra i due coniugi resterà alta. Allo stesso modo, anche Diego dovrà affrontare un momento complesso con Ida, ritrovandosi a fare i conti con dubbi e incertezze. Ci sarà spazio anche per Rossella, divisa tra i suoi impegni in ospedale e il desiderio di crescere professionalmente. La dottoressa Graziani si troverà così a riflettere sul proprio futuro, cercando di capire quale direzione dare alla sua carriera.