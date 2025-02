Ricardo proporrà una visita al cimitero per rendere omaggio a Pia nella puntata de La Promessa di sabato 22 febbraio, ma Petra non vorrà saperne.

Le anticipazioni rivelano che la governante si opporrà con fermezza all'iniziativa di Ricardo. Nel frattempo, Manuel sarà sempre più preoccupato per Curro e si confiderà con José, un soldato con cui ha stretto amicizia. Il ragazzo rassicurerà Manuel rivelandogli di avere un piano per salvare Curro, anche se è rischioso.

Petra decisa a far rispettare le regole del marchese

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che i domestici si riuniranno in cucina per condividere il dolore della perdita di Pia.

Romulo mostrerà a Ricardo, Candela e Simona il necrologio di Pia e tutti la ricorderanno con tristezza. Ricardo suggerirà di commemorare la loro cara ex governante con una piccola cerimonia in cimitero, ma Romulo esiterà. Le direttive del marchese saranno molto chiare: nessuno dovrà sapere che Pia è venuta a mancare. In quel momento, Petra entrerà in cucina e vedendo tutti riuniti sospetterà subito che stanno organizzando qualcosa. La donna vedrà il necrologio tra le mani di Romulo e gli dirà che è fin troppo raffinato, visto che non sarà pubblicato. La governante verrà a sapere da Ricardo dell'idea di una piccola cerimonia in onore della signora Adarre e si opporrà con forza. "Il marchese è stato chiaro", sottolineerà Petra, "Non possiamo disobbedire".

Candela appoggerà la proposta di Ricardo, ma Petra non vorrà sentire ragioni riguardo all'omaggio a Pia.

Manuel in pena per Curro in guerra

Nella puntata de La Promessa di sabato 22 febbraio ci sarà ampio spazio per Manuel, sempre più preoccupato per Curro. Il marchesino si aprirà con José, un soldato con cui ha fatto amicizia, e gli dirà che non sa come fare con suo cugino.

"Voglio impedirgli di combattere", dirà Manuel, "Ma quando mi dice che libero di fare quello che vuole ha ragione". Il marchesino si renderà conto di non poter proteggere per sempre Curro e vorrebbe trovare un modo per gestire la guerra. José rassicurerà il suo amico, confidandogli di avere un piano per salvare Curro, anche se rischioso.

La fine di Pia e la sofferenza di Ricardo

Nelle puntate precedenti, Vera e Jana hanno trovato Pia priva di vita nella sua stanza. Tutti gli indizi hanno confermato che la governante si è tolta la vita, esasperata dalla visita e dalle minacce di Gregorio. Accanto a Pia, Jana ha trovato una lettera di addio in cui la governante le ha raccomandato di occuparsi di Dieguito come se fosse suo figlio. La brutta notizia ha scosso tutti e per evitare uno scandalo Alonso ha chiesto a tutti di diffondere la notizia di un allontanamento volontario di Pia. Ricardo ha sofferto molto per la perdita della donna a cui da poco aveva dichiarato il suo amore. L'uomo ha pianto sulla foto di Pia e Santos lo ha sorpreso in lacrime, deridendolo. Il ragazzo ha dimostrato di non approvare affatto l'interesse di suo padre per Pia, sminuendo il suo dolore.